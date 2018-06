TASR

Kráľov Brod spolu s ďalšími ôsmimi obcami spojí cyklotrasa

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Kráľov Brod 24. júna (TASR) – Štyridsaťkilometrová cyklotrasa vedúca i cez Kráľov Brod (okres Galanta) je potrebná aj pre bezpečnosť obyvateľov, ktorí dochádzajú do zamestnania a škôl po hlavnej ceste. Na projektovú dokumentáciu prispeje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) čiastkou 22.000 eur. Cyklotrasa bude prechádzať v okresoch Dunajská Streda a Galanta obcami Horné Saliby, Dolné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Trstice a Vozokany.

Ako pre TASR priblížil starosta obce Kráľov Brod Pavel Racsko, obyvatelia využívajú bicykle ako dopravný prostriedok na prepravu do práce. Na presun používajú cestu II/561, ktorá je príliš frekventovaná z dôvodu medzinárodnej kamiónovej dopravy. „Hustá premávka v maximálnej miere ohrozuje život a zdravie cyklistov a bezpečnosť v cestnej premávke," dodal starosta. Aj z tohto dôvodu má byť cyklotrasa pre obce veľkým prínosom. Momentálne je jej výstavba v štádiu riešenia. Ako sa vyjadril starosta, „TTSK podporuje výstavbu cyklotrás v maximálnej možnej miere."

Pri plánovaní trasy sa obce dohodli, že okrem turizmu a rekreácie pôjde aj o podporu zamestnanosti. Z tohto dôvodu plánujú spojiť jednotlivé obce cyklotrasou tak, aby sa občania mohli dostať na pracovisko či školy bicyklom. „V Kráľovom Brode veľa ľudí pracuje v poľnohospodárskej firme (92 zamestnancov) z obce Trstice, a veľa detí navštevuje základnú školu v Trsticiach, ktorá je vzdialená 6 kilometrov od našej obce," uviedol starosta a dodal, že občania by za priaznivých poveternostných podmienok mohli túto vzdialenosť absolvovať na bicykloch. „To isté platí aj pre našich občanov, ktorí pracujú v susedných obciach," dodal starosta.

V minulosti sa s podporou TTSK vybudoval v obci Kráľov Brod tiež úsek cyklotrasy v dĺžke približne 1300 metrov s názvom projektu „Cyklotrasa Kráľov Brod – Dolný Chotár 1. etapa", pričom trasa je smerovaná zo stredu obce smerom na Dolný Chotár. Za hranicou obce je napojená na protipovodňovú hrádzu, ktorá vedie až do Kolárova. V uvedenom úseku plánuje obec zvýšiť bezpečnosť a ochranu občanov, ktorí chodia do práce po tejto trase, nakoľko v uplynulých rokoch na tomto úseku došlo k trom tragickým nehodám. Ak budú v budúcnosti finančné prostriedky, je potrebný tento úsek dokončiť z dôvodu zvýšenia bezpečnosti. Na výstavbu cyklotrás nemajú najmä menšie obce dostatočný objem peňazí z vlastných zdrojov, posťažoval sa Racsko.

Vo všeobecnosti poskytne župa na projektové dokumentácie cyklotrás 218.958 eur, vďaka čomu by mohlo pribudnúť viac ako 80 kilometrov cyklotrás, ktoré budú realizovať mestá a obce. Trnavský samosprávny kraj má záujem taktiež podieľať sa na viac ako 200 km Vážskej cyklomagistrále, ktorá povedie popri Váhu. Úrad TTSK je v súčasnosti pred podpisom zmluvy s dodávateľom, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu na takmer 15-kilometrový úsek Horný Čepeň – Šulekovo. Výstavbu plánuje financovať z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Predpokladané náklady na výstavbu sú 1,8 milióna eur, skutočné náklady na výstavbu vyplynú z projektovej dokumentácie. V prípade získania nenávratného finančného príspevku z IROP pre tento projekt, bude TTSK spolufinancovať výstavbu len vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Stavebné práce by mohli začať na budúci rok a verejnosti by cyklomagistrála mala začať slúžiť najneskôr v roku 2020.