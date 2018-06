TASR

Dnes o 17:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava sa stáva hlavným mestom európskych daňových správ

Do Bratislavy pricestuje približne 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA.

Ilustračná foto — Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 24. júna (TASR) - Hlavné mesto SR sa na tri dni stane i hlavným mestom európskych daňových správ. Od pondelka (25.6.) bude slovenská Finančná správa (FS) hostiť v Bratislave najvyšších predstaviteľov daňových správ z celej Európy. Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ (IOTA) uzavrie ročné predsedníctvo Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii.

Do Bratislavy pricestuje približne 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA. Chýbať nebudú ani zástupcovia vlády, akademickej obce a biznisu. "Účastníci budú rokovať najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ - ako nastaviť transparentné automatizované riešenia v procese reorganizácie daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie je 'From thinking digital to being digital' (Nielen mysli, ale aj konaj digitálne)," informovala hovorkyňa FS Ivana Skokanová.

Zástupcovia európskych daňových správ budú diskutovať aj o dodržiavaní etických princípov, budú sa teda zaoberať novou výzvou, pred ktorou finančné správy stoja: ako zabezpečiť, že získané dáta od daňových subjektov sú chránené a nedôjde k ich zneužitiu internými zamestnancami. „Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe dosiahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia si daňových povinností. Táto dôvera musí nevyhnutne existovať medzi finančnými správami a ich klientmi. Oveľa dôležitejšie, ako otázka získavania dát, je teda spôsob správneho využitia dát tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Finančné správy preto musia nevyhnutne investovať do zvýšenia digitálnej bezpečnosti a riadenia rizík,“ uviedol na tému ochrany dát daňových subjektov prezident Finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze.

Na čelo medzinárodnej organizácie ho zvolili v júni 2017 v Kyjeve, na tohtoročnom valnom zhromaždení v Bratislave odovzdá predsedníctvo ďalšej z členských krajín IOTA.

"Slovenská Finančná správa chce byť aj po skončení predsedníctva v IOTA aktívnym členom organizácie a využívať členstvo najmä na zdieľanie skúseností jednotlivých krajín a tým posúvať služby pre svojich klientov vpred," uviedol Imrecze.