TASR

Dnes o 16:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Doktor Dobiáš: Laici by mali absolvovať kurz prvej pomoci opakovane

Tréma alebo panika je pri poskytovaní prvej pomoci prirodzená.

Na snímke prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. — Foto: TASR/Andrej Galica

Žilina 24. júna (TASR) – Skrátený kurz prvej pomoci by mali podľa medzinárodných odporúčaní absolvovať laici zhruba každé dva až štyri roky. Pri príležitosti celoslovenskej súťaže dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža (SČK) v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala počas víkendu v Žiline, to povedal prezident SČK Viliam Dobiáš.

Zdôraznil, že tréma alebo panika je pri poskytovaní prvej pomoci prirodzená. "Lenže človek, ktorý neovláda prvú pomoc, môže udržiavať paniku na stopercentnú mozgovú kapacitu. Človeku, ktorý ovláda základy prvej pomoci, polovica mozgu hovorí, čo treba robiť, ako poskytovať prvú pomoc. A druhá polovica môže udržiavať trému. Ale pre postihnutého je to rozhodne lepšie," podotkol prezident SČK.

"Na tiesňovej linke sú operátori špeciálne cvičení, aby vedeli laika aj po telefóne navigovať, ako poskytovať prvú pomoc. Je na to aj termín – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia. Takže treba počúvať operátorov. Ale najlepšie je absolvovať základný kurz prvej pomoci, ktorý zaberie osem vyučovacích hodín. Za tých osem hodín sa ľudia naučia základy prvej pomoci. Pretože pozeranie televízie, videí, čítanie príručiek, to je nevyhnutná teória. Ale prvá pomoc je praktická disciplína. Viem to až vtedy, keď si to nacvičím na modeloch," upozornil Dobiáš.

Doplnil, že prakticky po celom Slovensku sú územné spolky SČK. "Vo veľkých mestách beží každé dva týždne kurz prvej pomoci, na ktorý sa dá prihlásiť. Je to rozhodne najlepšie. Ľudia často povedia, že absolvovali kurz na strednej škole, v autoškole. Ale poznatky a manuálna zručnosť sa strácajú, keď to človek nerobí pravidelne," uzavrel prezident SČK.