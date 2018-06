TASR

Pred tvrdým brexitom varujú aj BMW a Siemens

Po leteckom a zbrojárskom koncerne Airbus varovali pred dôsledkami brexitu aj automobilka BMW a technologický koncern Siemens.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Londýn 24. júna (TASR) - V marci 2019 chce Británia vystúpiť z Európskej únie (EÚ). Rokovania o brexite medzi Londýnom a Bruselom však nenapredujú. Mnohé firmy, ako BMW, Siemens alebo Airbus tak zostávajú v neistote.

Po leteckom a zbrojárskom koncerne Airbus varovali pred dôsledkami brexitu aj automobilka BMW a technologický koncern Siemens. V sobotu (23.6.) viacerí britskí ministri opäť pohrozili, že jedným z potenciálnych scenárov je aj vystúpenie bez dohody.

Do konca leta musí byť jasná podoba brexitu, uviedol člen predstavenstva BMW Ian Robertson pre BBC. Automobilka, ktorá okrem kmeňovej značky vyrába aj vozidlá značiek Mini a Rolls-Royce, zamestnáva v Británii okolo 8000 ľudí. "Ak sa to v najbližších mesiacoch nevyjasní, musíme začať rozvíjať alternatívne plány," uviedol. Dodal, že inak koncern investuje peniaze do niečoho, čo možno nebude potrebovať, do skladov, ktoré možno budú zbytočné.

Podľa Siemensu brexit bez dohody by mal negatívny vplyv na závody a pracovné miesta v Británii. Šéf koncernu pre Britániu Jürgen Maier kritizoval rétoriku niektorých členov britskej vlády, ktorí hovorili napríklad o bitke s Európou. Maier v rozhovore pre BBC povedal, že takéto slová nepomôžu pri rokovaniach o brexite. Siemens podľa vlastných údajov v krajine zamestnáva 15.000 ľudí a vyrába tam širokú paletu produktov, od plynových turbín po medicínske prístroje.

Pred dôsledkami tvrdého brexitu bez dohody predtým varoval aj Airbus. Koncern uviedol, že v takom prípade by sa musel stiahnuť z krajiny. "Jednoducho povedané scenár bez dohody priamo ohrozuje budúcnosť Airbusu vo Veľkej Británii," uviedol šéf divízie komerčných lietadiel Tom Williams. Ak krajina v marci odíde z EÚ bez dohody, čo bude znamenať opustenie jednotného trhu a colnej únie, "vážne to naruší produkciu Airbusu v Británii".

Británia smeruje k neriadenému brexitu, uviedol šéf Zväzu nemeckého priemyslu BDI Joachim Lang. "Britská vláda naďalej hrá na čas. Táto stratégia vedie ku katastrofe," upozornil s tým, že už teraz sa prejavujú jej negatívne vplyvy. Britská ekonomika by tento rok mala vzrásť o 1,4 %, čo je najslabšia očakávaná expanzia hrubého domáceho produktu (HDP) v rámci EÚ.