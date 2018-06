TASR

MS2018: Španielsko o spečatenie postupu, Maroko o česť

V "béčku" sa už od žrebu očakával postup uplynulých dvoch európskych šampiónov a Španielmi s Portugalcami za ním aj smerujú.

Fernando Hierro. — Foto: TASR/AP

Kaliningrad 24. júna (TASR) - V pondelňajšom zápase záverečného 3. kola B-skupiny futbalových MS 2018 medzi Španielskom a Marokom (20.00 h SELČ) má šancu na postup do vyraďovacej časti už iba európske mužstvo. To je so štyrmi bodmi z dvoch zápasov na čele tabuľky spoločne s Portugalskom a na potvrdenie osemfinálovej účasti mu v Kaliningrade stačí remíza s už eliminovaným africkým zástupcom.

V "béčku" sa už od žrebu očakával postup uplynulých dvoch európskych šampiónov a Španielmi s Portugalcami za ním aj smerujú. Po remíze 3:3 vo vzájomnom stretnutí zdolali najtesnejším rozdielom outsiderov skupiny. Španielsky tréner Fernando Hierro však nepodceňuje najbližšieho protivníka, aj keď Maroko si už za žiadnych okolností nemôže predĺžiť pobyt v Rusku.

"Skúsenosti nám hovoria, že takéto zápasy hrozia pascou. Nastúpime proti tímu, ktorý už nemá čo stratiť, a jeho hráči budú chcieť odčiniť predchádzajúce neúspechy. Ak chceme vidieť dobrý zápas, musí to byť na základe nášho výkonu. Čaká na nás však súper, ktorý nedostáva mnoho gólov, ohliadneme sa za našimi vystúpeniami a skúsime sa zlepšiť. Počas majstrovstiev sveta sa učíme, nikto tu nevíťazí ľahko," povedal na stránke marca.com Hierro, ktorý zasadol na lavičku doslova len niekoľko desiatok hodín pred prvým súbojom s Portugalskom. Náročnú úlohu nástupcu Julena Lopeteguiho zatiaľ zvláda: "Nemôžete od hráčov žiadať, aby zo dňa na deň zmenili všetko, čo majú zaužívané. To by bolo hlúpe, pracovali sme so zdravým rozumom. Od duelu proti Portugalsku si mužstvo mierne prispôsobujeme na náš obraz."

Portugalsko má Cristiana Ronalda, ktorý strelil všetky štyri jeho doterajšie góly v Rusku. Takisto Španielsko našlo svojho streleckého lídra, stal sa ním autor troch gólov v dvoch zápasoch Diego Costa. "Jeho nasadenie je fantastické. Skóroval trikrát v dvoch vystúpeniach, ale okrem toho tvrdo drie pre tím. Som nadšený z jeho výkonov," dodal kouč na margo útočníka. Costa ani ďalší členovia základnej zostavy nehlásili Hierrovi pred záverom skupinových bojov zdravotné problémy. Tie postihli iba náhradného brankára Pepeho Reinu a ľavého obrancu Nacha Monreala. Stredopoliar Sergio Busquets dostal žltú kartu, a pokiaľ by v pondelok videl ďalšiu, nesmel by hrať v osemfinále.

Maroko postúpilo do play off iba raz v histórii - na MS 1986. Pri minulých štartoch na MS 1994 a 1998 skončilo v skupinovej fáze a nezlepšilo sa ani v Rusku. Na gól na svetovom šampionáte čaká dvadsať rokov, posledný gól pri víťazstve nad Škótskom 3:0 strelil Salaheddine Bassir. "Žiaľ, na turnaji končíme. Po dvadsiatich rokoch sme sa kvalifikovali na MS a dokázali sme, že vieme hrať futbal. Nie som sklamaný, ale hrdý na svojich hráčov," povedal francúzsky tréner Maroka Herve Renard.

Jediné doterajšie vzájomné súboje sa uskutočnili pred 56 rokmi, keď Španielsko v medzikonfederačnej baráži MS 1962 vyradilo Maroko po víťazstvách 1:0 u súpera a 3:2 doma. Pondelňajšiu konfrontáciu povedie ako hlavný arbiter Ravšan Irmatov z Uzbekistanu.