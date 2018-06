TASR

Kiska, Danko a Pellegrini sa zhodli: Musíme priviesť mladých späť domov

Prezident, predseda parlamentu a premiér spolu diskutovali na RTVS.

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (v popredí), uprostred premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD), vľavo predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júna (TASR) - Traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), sa zhodujú, že treba priviesť mladých ľudí zo zahraničia späť domov na Slovensko. Hovorili o tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 v súvislosti s trhom práce a pracovníkmi zo zahraničia. Zhodli sa aj v tom, že povinné prerozdeľovanie migrantov nie je riešenie.

"Kvóty nie sú riešenie, a to sa aj ukazuje. My ako krajina si musíme povedať, koľko ľudí máme, čo vyžaduje priemysel, a ktoré profesie nám chýbajú. Ideálne je, pokiaľ dokážeme ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, dostať naspäť," povedal Kiska. Poukázal, že chýbajú napríklad opatrovatelia pre dôchodcov. "Takže najskôr musíme vytvárať nástroje na to, aby sme ľudí, ktorých máme vonku, dostali naspäť. Ale ani to nemusí stačiť," uviedla hlava štátu.

Podľa Kisku, ak vyhodnotíme, že nám chýbajú určité profesie, treba sa otvoriť trhu a umožniť aj ľuďom z iných krajín prísť pracovať na Slovensko. Treba k tomu podľa neho pristupovať cielene a regulovane podľa toho, čo Slovensko potrebuje.

Podobný názor má aj premiér Peter Pellegrini. "Slovensko musí najskôr vyčerpať svoje rezervy a potom v rámci potreby dovozu pracovnej sily veľmi cielene, regulovane a podľa potrieb národného hospodárstva doviezť ľudí zo zahraničia, keď už nebudeme schopní naplniť pracovné miesta vlastnými silami," povedal Pellegrini.

Pokiaľ ide o migráciu, zopakoval, že Slovensko odmieta povinné prerozdeľovanie migrantov. "Musí platiť, aby sme my, ako suverénna krajina rozhodovali, kto sem môže prísť, kto tu bude žiť a nie že nám to bude rozhodovať nejaký bruselský úradník," zdôraznil premiér. Zopakoval aj potrebu riadnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie.

S kolegami sa v otázke kvót a návratu Slovákov pracujúcich v zahraničí domov zhoduje aj šéf parlamentu Andrej Danko. "Prísne by som rozlišoval migráciu a pracovnú silu. Je tu otázka potreby pracovnej sily. Rozmýšľať, ako vrátiť našich ľudí, mladých späť zo zahraničia domov, to bude veľká výzva pre vládu," myslí si Danko. Slovensko podľa neho hľadá rezervy. Poukázal na zákon o duálnom vzdelávaní či na rómsku komunitu. Pri zamestnávaní ľudí robia problémy podľa neho aj exekúcie, ktoré mnohí ľudia majú. To všetko podľa Danka koalícia mieni riešiť.