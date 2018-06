TASR

Dnes o 14:47 čítanie na 3 minúty

MS2018: Irán chce historický postup, Portugalsku stačí bod

Ázijská krajina je v nevýhodnejšej pozícii, no osemfinále má stále vo vlastných rukách.

Tréner iránskej mužskej futbalovej reprezentácie Portugalčan Carlos Queiroz. — Foto: TASR/AP

Saransk 24. júna (TASR) - Portugalsko bude favoritom na postup v pondelňajšom stretnutí (20.00 h SELČ) záverečného 3. kola B-skupiny futbalových MS 2018 s Iránom. Pred zápasom v Saransku má o bod viac než najbližší súper a na účasť medzi najlepšou šestnástkou mu postačí aj nerozhodný výsledok.

Ázijská krajina je v nevýhodnejšej pozícii, no osemfinále má stále vo vlastných rukách. Na istotu bez ohľadu na druhý výsledok (Španielsko - Maroko) potrebuje zvíťaziť, ak remizuje, musí sa spoliehať na prehru Španielska s eliminovaným Marokom a skóre, ktoré momentálne hovorí v jeho neprospech. "Doteraz sme nazbierali tri body a sme sebavedomejší než kedykoľvek v minulosti," vyhlásil stredopoliar Saeed Ezatolahi.

Irán odohrá jeden z najdôležitejších duelov svojej futbalovej histórie. Pokiaľ zvíťazí, premiérovo sa prebojuje zo skupinovej fázy, získa najviac bodov a pripíše si najviac víťazstiev a najmenej prehier v dejinách svojich vystúpení na MS. Okrem toho by to znamenalo prvý triumf nad európskym zástupcom na záverečných turnajoch, ako aj prvé víťazstvo nad tímom v elitnej štvorke rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). O motivácii nie je pochýb, ešte špeciálnejší bude zápas pre trénera Carlosa Queiroza, ktorý povedie Irán proti krajanom: "Bude to najzaujímavejší a najdôležitejší súboj za sedem rokov, počas ktorých pôsobím na iránskej lavičke. Po stretnutí so Španielskom (0:1) bolo pre nás podstatné, že svet rešpektoval náš výkon. Myslím si, že napriek rezultátu sme mohli byť hrdí. Získali sme viac sebadôvery a proti Portugalsku budeme plní nádejí."

V odhodlanom duchu sa niesli všetky iránske predzápasové vyjadrenia. "Nevieme sa dočkať posledného vystúpenia v skupine. Nastal čas splátok," dodal stredopoliar Karim Ansarifard. Favorit je však súper a pre Portugalsko hovorí aj predchádzajúce vzájomné meranie síl na MS, v roku 2006 uspelo 2:0. Kouč úradujúcich majstrov Európy Fernando Santos má k dispozícii kompletný káder po tom, ako stredopoliar Joao Moutinho prekonal chrípku a už trénoval so spoluhráčmi. "Musíme byť agresívni a nedovoliť protivníkovi hrať. Potrebujeme víťaziť v osobných súbojoch jeden na jedného a preukázať všetku ofenzívnu silu," povedal Santos. Vpredu sa bude spoliehať najmä na Cristiana Ronalda, ktorý strelil všetky štyri doterajšie góly Portugalska v Rusku a zaradil sa k najväčším postavám šampionátu.

Na opačnom konci dodáva Portugalsku istotu brankár Rui Patricio, ktorý je podľa stopéra Joseho Fonteho ďalší kľúčový futbalista pre ambície európskych šampiónov na globálnom fóre. "Už sme si pri ňom zvykli na skvelé predstavenia. Nám obrancom dodáva pokoj, je pre mňa česť, že som s ním v jednom mužstve. Celkovo sme spokojní s našou kvalitou, nazbierali sme štyri body a Španielsko je v tabuľke pred nami iba na základe žltých kariet. Neviem, či sa dá Irán považovať za slabého oponenta. Chceme sa zlepšiť, no nepanikárime," uviedol Fonte.

Portugalsko skončilo na MS 2014 už po troch zápasoch. Na MS 2010 prehralo v osemfinále so Španielskom, ale v roku 2006, keď sa v skupine stretlo rovnako s Iránom, obsadilo štvrtú priečku. Aj keď mu na postup do play off stačí remíza, podľa stredopoliara Williama Carvalha bude hrať na víťazstvo: "Pristúpime k tomu s víťazným cieľom, ako ku všetkým súbojom. Vieme, že bod je dosť, ale myslíme na tri body. Očakávame veľmi dobre organizovaného protivníka, ktorý nám narobí problémy."

Hlavným rozhodcom bude Enrique Caceres z Paraguaja. Priamy prenos odvysiela Jednotka RTVS.