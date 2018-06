TASR

Dnes o 14:47 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vodný slalom: Vo finále 1. kola v L. Mikuláši ôsmy kajakár Halčin

V nedeľňajšom programe v areáli Ondreja Cibáka ako jediný zo Slovákov bojoval vo finále o medailové priečky.

Na snímke slovenský reprezentant v kategórii K1 mužov Martin Halčin počas prvého kola Svetového pohára vodných slalomárov na divokej vode v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 24. júna 2018. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Mikuláš 24. júna (TASR) - Slovenský kajakár Martin Halčin vo finále úvodného kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode skončil v Liptovskom Mikuláši ôsmy. V nedeľňajšom programe v areáli Ondreja Cibáka ako jediný zo Slovákov bojoval vo finále o medailové priečky, za víťazným Nemcom Sebastianom Schubertom zaostal o 6,16 sekundy, druhé miesto patrilo Poliakovi Dariuszovi Popielovi (+0,71), tretie Britovi Josephovi Clarkemu (+0,95).

V celkovej bilancii 1. kola SP dosiahli Slováci výsledkový strop už v sobotu, v miešaných debloch prví Soňa Stanovská - Ján Bátik, druhý skončil singlista Alexander Slafkovský. V historickom súčte má slovenský vodný slalom na konte po 1. kole SP v L. Mikuláši 248 medailových umiestení (106-78-64).

Na čistú jazdu sa vo finále kajakárov čakalo dosť dlho a ako prvý z troch ju ukázal olympijský víťaz v Riu Brit Clarke. Aj Halčin sa nevyhol ťuku, keď dokonca trikrát nedovolene atakoval bránky s číslami 3, 11 a 13. "S toľkými penalizáciami som ťažko mohol pomýšľať na lepšie umiestenie," sklamane skonštatoval. "Mrzí ma najmä rýchly ťuk na trojke, nebol som si ho vedomý, no keď som videl, že ho rozhodcovia signalizovali, musel som pridať. Skracoval som nájazdy, viac riskoval, snažil sa meniacu vodu predvídať, čo sa mi aj darilo, len tých šesť sekúnd penalizácie bolo priveľa."

Vo finále singlistiek slovenská loď chýbala. V semifinále síce ukázala Škáchová medzi 22 bránkami v chladnom počasí druhú najrýchlejšiu jazdu, prirátala si však 10 sekúnd penalizácie a obsadila až 16. nepostupové miesto. Na trati s názvom Váh ju mrzieť mohli najmä ťuky v samom závere na 20. a 21. bránke, ak by sa im vyvarovala, bola by vo finále. "Najviac ma mrzí, že som veľa naťukala," povzdychla si. "Čas nebol zlý a mať o dva dotyky menej, bola by som vo finále. Toto chladné počasie mi veľmi nevyhovuje, dosť ma ovplyvnilo. Na ťukoch môžem ešte popracovať, potrebujem len prax a väčšie skúsenosti."

Semifinále úplne nevyšlo ani Soni Stanovskej, ktorá sa deň predtým radovala z víťazstva v deblových mixoch. "Vrchná časť bola fajn, ale rozhodovalo sa v druhej polovici, tam som sa v jednej protivodnej bránke zle chytila a od nej sa odvíjali ďalšie tri, ktoré mi nevyšli podľa predstáv. Nebyť tohto, stačilo by to na finále. Na poslednej protivodke prišiel ešte jeden ťuk, keď mi predok vyhodilo dohora. Celý víkend tu prší a voda sa dvíha, počas týždňa na tréningoch bola malá, teraz je zrazu veľká, rovnako valce a vlny, voda bola rýchlejšia."

V kajaku mužov doplatil 14. v semifinále Jakub Grigar na pomalšiu druhú polovicu trate, Martin Halčin časom 94,39 postúpil zo štvrtého miesta. Nedarilo sa viacerým favoritom, okrem Grigara aj Francúzovi Neveuovi, Nemcovi Aignerovi, Čechovi Tunkovi, Slovincovi Kauzerovi, Talianovi De Gennarovi. "Neviem presne, čo sa stalo, no som sklamaný, nevyšlo to, mrzí ma to," povedal Grigar. "Bol som tuhý a bolo to horšie a horšie. Trochu fúkal vietor, no bránky neovplyvnil. Išiel som tak, na čo som mal. V cieli mi bolo chladno, neviem, či aj tento fakt výkon ovplyvnil. Trať bola pekná, pred mojimi fanúšikmi som si urobil hanbu. Náš šport je už raz taký, môžete byť super pripravený, no prídete na vodu, zmení sa a zmení sa aj výkon. Po doterajších mojich výsledkoch by som sa rád dostal čo najrýchlejšie do normálu."

Vo finále singlistiek dominovala Austrálčanka Jessica Foxová a podarilo sa jej vzácne double, keď zvíťazila aj v sobotnom kajaku. Finálové výsledky

