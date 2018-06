TASR

MS2018: Uruguaj a Rusko budú bojovať o prvenstvo v A-skupine

Rusi ťahali pred šampionátom nepriaznivú šnúru siedmich zápasov bez víťazstva, ale dvoma presvedčivými triumfami sa zaradili k najpríjemnejším prekvapeniam skupinovej fázy.

Na snímke futbalisti Ruska oslavujú gól v zápase A-skupiny MS vo futbale Rusko - Egypt v Petrohrade 19. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Samara 24. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja a Ruska si v pondelok o 16.00 h SELČ zmerajú sily v priamom súboji o prvenstvo v A-skupine MS 2018. Oba tímy majú pred vzájomným stretnutím v Cosmos Arene v Samare na konte šesť bodov za víťazstvá nad Egyptom a Saudskou Arábiou a istotu postupu do osemfinále. Domáca reprezentácia si však utvorila omnoho priaznivejšie skóre (8:1 ku 2:0) a na prvé miesto jej postačí remíza.

Rusi ťahali pred šampionátom nepriaznivú šnúru siedmich zápasov bez víťazstva, ale dvoma presvedčivými triumfami sa zaradili k najpríjemnejším prekvapeniam skupinovej fázy. V otváracom stretnutí rozstrieľali Saudskú Arábiu 5:0 a s Egyptom, ktorý už mal k dispozícii Mohameda Salaha, si poradili 3:1. Osem gólov zatiaľ dali okrem nich už iba Belgičania. Troma gólmi prispel Denis Čeryšev a ďalším kľúčovým hráčom sa stal Alexander Golovin. "Atmosféra na majstrovstvách sveta sa nedá porovnať s ničím, je to bláznivé. Nevyrovnajú sa tomu ani zápasy Ligy majstrov proti najväčším klubom. Samozrejme, hrá sa na našej pôde, takže fanúšikovia nás podporujú na každom stretnutí. Je veľmi povzbudzujúce a dôležité pre náš tím, keď zakaždým vidíme takú podporu a plné štadióny," povedal Golovin, ktorému rovnako ako Fiodorovi Smolovovi v prípade žltej karty v pondelok hrozí dištanc na osemfinále.

Uruguaj si v ofenzíve počínal skromnejšie, o najtesnejších víťazstvách rozhodli Jose Maria Gimenez a Luis Suarez. Ten skóroval na treťom svetovom šampionáte za sebou a na všetkých troch sa Uruguaj prebojoval zo skupiny, v roku 2010 obsadil štvrtú priečku. Jeho útočný kolega Edinson Cavani čaká na premiérový zásah v Rusku. "Hlavný tréner Stanislav Čerčesov intenzívne premýšľal, ako budeme hrať proti Uruguaju celkovo. My rozmýšľame, ako hrať na našich jednotlivých postoch, za ktoré zodpovedáme. Preto som sa zameral na Cavaniho a Suareza, uvažoval som, ako ich pokryť. Na defenzívu vyvíjajú enormný tlak, sú hlavná hrozba súpera. Pozeral som si ich ťahy na ihrisku, čo by malo pomôcť mojim rozhodnutiam počas zápasu," povedal ruský stopér Sergej Ignaševič pre FIFATV.

Podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vyskúšal uruguajský kouč Oscar Tabarez na tréningu rozostavenie 3-5-2, s ktorým by mohol vyrukovať na momentálneho lídra A-skupiny. V takom prípade by Juhoameričania zrejme nastúpili s obrannou trojicou Sebastian Coates, Diego Godin, Martin Caceres, v stredovej formácii by operovali Nahitan Nandez, Matias Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur a Diego Laxalt. Na hrote majú jasné miesto Suarez s Cavanim, v bránke je prvá voľba Fernando Muslera. "Na majstrovstvách sveta, či už hráte dobre, alebo zle, je najpodstatnejšie víťaziť. A to sa nám doteraz darilo, čo si nesmierne vážime," uviedol Muslera. V predpokladanej zadnej línii absentuje Gimenez, ktorému neumožní štart zranenie pravého kvadricepsu.

Uruguajská obrana, ktorá dosiaľ na šampionáte neinkasovala, bude pre produktívny ruský útok ťažšou previerkou než defenzívy Saudskej Arábie a Egypta. Na druhej strane však Juhoameričanom už tentoraz nemusí na trojbodový zisk stačiť jediný gól. "V uplynulých dueloch sme to mali náročné, pretože sme hrali proti mužstvám, ktoré si dokázali dobre poradiť s loptou," dodal uruguajský stredopoliar Torreira.

Predchádzajúce vzájomné meranie síl sa v roku 2012 v Moskve skončilo remízou 1:1, za hostí skóroval Suarez. Pondelňajšie stretnutie povedie v pozícii hlavného rozhodcu Malang Diedhiou zo Senegalu. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS.

A-skupina, 3. kolo: URUGUAJ - RUSKO, pondelok 25. júna, 16.00 SELČ, Samara (Cosmos Arena) hlavný rozhodca: Malang Diedhiou (Sen.) predpokladané zostavy: Uruguaj: Muslera - Coates, Godin, Caceres - Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur, Laxalt - Suarez, Cavani Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov - Zobnin, Gazinskij - Samedov, Golovin, Čeryšev - Dziuba