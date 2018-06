TASR

Rezort financií zvažuje či je pri crowdfundingu potrebná regulácia

Bratislava 24. júna (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR chce otvoriť diskusiu o tom, či je pri crowdfundingu regulácia potrebná alebo nie. Uviedol to pre TASR riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu MF SR Martin Peter s tým, že práve subjekty pôsobiace v tejto oblasti podľa neho pociťujú nedostatok právnej istoty.

Rezort v tomto roku otvoril Centrum pre finančné inovácie, v ktorom chce spájať Národnú banku Slovenska (NBS), finančné inštitúcie a iných podnikateľov s ministerstvom, aby diskutovali o inovatívnych postupoch, ktoré prenikajú na finančný trh. Jedným z nich je aj crowdfunding, teda alternatívna forma financovania, ktorá na Slovensku zatiaľ nie je regulovaná.

"Máme pocit, že práve podnikateľské subjekty, ktoré v tejto oblasti vykonávajú činnosť, pociťujú nedostatok právnej istoty, a to nielen vo vzťahu k svojmu podnikaniu a jeho ochrane, ale aj k ochrane tých subjektov, ktoré sa do tejto alternatívnej formy financovania zapájajú," priblížil Peter s tým, že je potrebné o tejto téme hovoriť.

"V súčasnosti je dôležité otvoriť diskusiu o tom, či je potrebná regulácia alebo nie, aké môžu byť jej prínosy, aké môžu byť riziká a negatíva," skonštatoval. Výsledkom diskusie podľa neho môže byť, že súčasné právne prostredie je postačujúce, ale môže viesť aj k tomu, že základná regulácia je potrebná. "Či už vo forme zákona alebo kódexov, ku ktorým by sa prihlásili jednotlivé platformy či spoločnosti, ktoré takéto financovanie poskytujú," dodal.

Na Slovensku sú dominantným poskytovateľom financovania banky a crowdfunding je iba doplnkovou možnosťou. "Treba si uvedomiť, že ani banky nemôžu poskytnúť úvery každému. Majú isté obmedzenia a napríklad pri startupoch, čiže začínajúcich firmách, je z pohľadu banky veľmi ťažké poskytnúť financovanie takejto spoločnosti," uviedol.

V konečnom dôsledku by crowdfundingová kampaň mohla podľa neho pomôcť aj bankám. "Ak by to bolo zmiešané financovanie, to znamená, že časť by financovala banka a časť by financovala crowdfundingová platforma, banky by na základe tohto záujmu tretej strany videli, že ten-ktorý projekt je životaschopný," podotkol Peter.