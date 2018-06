TASR

Sagan tento rok asi bez Tour: Nefigurujem ani ako rezerva

Starší z bratskej dvojice Saganovcov má za sebou vydarenú prvú časť sezóny.

Na snímke vľavo slovenský cyklista Juraj Sagan. — Foto: TASR/Martin Baumann

Plzeň 23. júna (TASR) - Juraj Sagan si vlani premiérovo vyskúšal Tour de France, no tento rok si pravdepodobne najväčší cyklistický sviatok nezopakuje. Jeden dôvod je zredukovanie tímov na osem pretekárov na podujatiach Grand Tour a druhý, že slovenský reprezentant v tíme Bora-Hansgrohe príliš nevyniká v časovkách.

Starší z bratskej dvojice Saganovcov má za sebou vydarenú prvú časť sezóny. Svojmu bratovi Petrovi pomohol k triumfom na monumente Paríž Roubaix a klasike Gent-Wevelgem i k obhajobe dresu pre víťaza bodovacej súťaže na Okolo Švajčiarska. "Myslím si, že na klasikách a v hlavnom období som si odrobil to, čo som mal. Aj čo som počul ohlasy z tímu, tak boli veľmi spokojní s mojou prácou. Sú radi, že sa nám podarilo vyhrať Paríž-Roubaix. Prvá časť bola super, uvidíme, aká bude tá druhá," povedal dvadsaťdeväťročný pretekár.

Napriek spokojnosti tímu to na účasť na TdF asi stačiť nebude. "Od tohto roku nás štartuje na každých pretekoch o jedného menej, na Tour nás bude namiesto deväť len osem. Navyše, tretia etapa je tímová časovka a Bora by chcela na nejaký deň získať žlté tričko. Na základe toho usúdili, že tento rok pre mňa Tour nebude, keďže nie som bohvieaký časovkár. Čo som počul, nie som ani ako rezerva, takže zatiaľ to vyzerá, že sa nezúčastním," ozrejmil dôvody.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) sa rozhodla znížiť počet pretekárov v pelotóne vlani v septembri, dôvodom mala byť väčšia bezpečnosť. Podľa Juraja Sagana to však nebol dobrý krok a riziko hromadných pádov je rovnaké, ako bolo doteraz. "Myslím si, že to cyklistike iba uškodilo, pretože sú väčšie tlaky na tímy. Veľa z nich začalo sezónu o troch, štyroch jazdcov menej a skúšajú, ako to bude fungovať. Bezpečnosť na ceste však neexistuje vôbec. Či je v pelotóne 150 alebo 180 ľudí, keď treba byť vpredu, tak je to vždy boj. Bol by som rád, keby svetová únia robila dobré rozhodnutia pre cyklistiku."

Juraja Sagana tak bude mať v nasledujúcom období nejaký čas na oddych a potom sa už začne pripravovať na druhú polovicu súťažného roka. V programe má predbežne klasiku San Sebastian, BinckBank Tour a predstaviť by sa mal aj na Okolo Slovenska. "Ďalej je to otvorené, keďže na mnohých pretekoch figurujem ako rezerva. Týka sa to Kanady, či Plouay. Uvidíme, aká bude forma a ako to bude tím nastavovať," pokračoval.

Dvojnásobný majster Slovenska bude v nedeľu v Plzni obhajovať svoj titul na pretekoch s hromadným štartom. V drese Bory-Hansgrohe sa predstaví spolu s bratom a Michaelom Kolárom. "Dnes sme absolvovali tri okruhy, dosť nás to prekvapilo, je to ťažká trať. Ale keďže tu máme aj nášho manažéra z Bory, tak je taktika jasná, chceme zvíťaziť. Uvidí sa, kto z nás troch by mohol vyhrať. Tešíme sa na zajtra, chceme si to tu užiť a spraviť divákom skvelú atmosféru," dodal.