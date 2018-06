TASR

Juniorským cyklistickým majstrom Slovenska sa stal Matej Blaško

Absolútne prvenstvo si pripísal po záverečnom špurte troch českých jazdcov z vedúcej štvorice Petr Kelemen z Dukly Praha.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Plzeň 23. júna (TASR) – Juniorským majstrom Slovenska v pretekoch s hromadným štartom sa v sobotu v Plzni na spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike stal Matej Blaško (CyS - Akadémia Petra Sagana), ktorý skončil v celkovom poradí na štvrtej priečke. Absolútne prvenstvo si pripísal po záverečnom špurte troch českých jazdcov z vedúcej štvorice Petr Kelemen z Dukly Praha.

Až samotný finiš pretekov rozhodol o slovenskom striebre Adama Foltána (MŠK Žiar nad Hronom) a bronze Mateja Bugára (TJ SLÁVIA Športové gymnázium Trenčín). Do ôsmich 16 km dlhých okruhov (spolu 128 km) s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami nastúpilo v nie práve najpríjemnejších poveternostných podmienkach spolu 107 juniorov.

"Nie je to moje najväčšie víťazstvo, už som bol druhý aj šiesty vo Svetovom pohári. Bral som to ako normálne preteky. Bola to trať viac menej pre klasikára alebo vrchára, pre špurtérov príliš nie. Vedeli by to prejsť päť- či šesťkrát, ale tých osem okruhov bolo už na výkonnosť. Bolo to ťažké, nohy boleli už skoro od začiatku," povedal pre TASR nový slovenský juniorský majster. Na 16 km dlhom okruhu v Plzni s tromi stúpaniami si veril. "Mne práve vyhovuje takáto trať, také kilometrové kopce. Radšej kratšie a rýchle, desať alebo dvadsať kilometrové stúpania, to nie je príliš pre mňa. Ale ťažko teraz povedať, či zo mňa bude klasikár. Možno pôjdem s váhou dole, môže sa to všetko popremieňať," dodal Blaško.