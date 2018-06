NHL: Fehérváry slovenskou draftovou jednotkou, vybral si ho Washington

Dallas 23. júna (TASR) - Tohtoročnou slovenskou draftovou jednotkou v zámorskej hokejovej NHL sa stal Martin Fehérváry. Osemnásťročného obrancu si v 2. kole z celkového 46. miesta vybral aktuálny víťaz Stanleyho pohára Washington Capitals.

Vo vstupnom drafte 2018, ktorý sa uskutočnil v Dallase, siahli profiligové kluby celkovo po piatich Slovákoch. Do organizácie Calgary Flames putujú útočníci Martin Pospíšil (105. miesto) a Miloš Roman (122.), Dávida Hrenáka (144.) si vybrali Los Angeles Kings, ďalšieho brankára Romana Durného (147.) si zvolil Anaheim Ducks.

Fehérváry odohral uplynulú sezónu v IK Oskarshamn v druhej najvyššej švédskej súťaži Allsvenskan, v 50 zápasoch nazbieral desať bodov (2+8). V jednom dueli sa predstavil aj v najvyššej SHL, nastúpil za HV 71.

V jeho drese by mohol hrať aj v nasledujúcej sezóne, možné je aj jeho pôsobenie na farme, menej pravdepodobné v prvom tíme Capitals. Rozhodujúce bude v tomto smere, ako zapôsobí na trénerov a manažment klubu v prípravnom kempe Washingtonu.

Slovenský reprezentant a účastník MS 2018 v Kodani bol na vstupnom drafte v Dallase aj osobne prítomný. Po tom, čo zaznelo v aréne jeho meno, si podal ruky s funkcionármi Washingtonu a zapózoval v červenom drese Capitals. Fehérváry bol tohtoročnou draftovou dvojkou "Caps", v 1. kole si úradujúci šampión vybral z 31. miesta ďalšieho zadáka, Rusa Alexandra Alexejeva.

Jednotkou draftu sa podľa očakávania stal švédsky obranca Rasmus Dahlin, po ktorom siahlo Buffalo.

Poradie v drafte NHL 2018:

1. Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), 2. Andrej Svečnikov (Carolina Hurricanes), 3. Jesperi Kotkaniemi (Montreal Canadiens), 4. Brady Tkachuk (Ottawa Senators), 5. Barrett Hayton (Arizona Coyotes), 6. Filip Zadina (Detroit Red Wings), 7. Quinn Hughes (Vancouver Canucks), 8. Adam Boqvist (Chicago Blackhawks), 9. Vitalij Kravcov (New York Rangers), 10. Evan Bouchard (Edmonton Oilers), 11. Oliver Wahlstrom (New York Islanders), 12. Noah Dobson (New York Islanders), 13. Ty Dellandrea (Dallas Stars), 14. Joel Farabee (Philadelphia Flyers), 15. Grigorij Denisenko (Florida Panthers), 16. Martin Kaut (Colorado Avalanche), 17. Ty Smith (New Jersey Devils), 18. Liam Foudy (Columbus Blue Jackets), 19. Jay O'Brien (Philadelphia Flyers), 20. Rasmus Kupari (Los Angeles Kings), 21. Ryan Merkley (San Jose Sharks), 22. K'Andre Miller (New York Rangers), 23. Isac Lundeström (Anaheim Ducks), 24. Filip Johansson (Minnesota Wild), 25. Dominik Bokk (St. Louis Blues), 26. Jacob Bernard-Docker (Ottawa Senators), 27. Nicolas Beaudin (Chicago Blackhawks), 28. Nils Lundkvist (New York Rangers), 29. Rasmus Sandin (Toronto Maple Leafs), 30. Joseph Veleno (Detroit Red Wings), 31. Alexandr Alexejev (Washington Capitals), ..., 46. Martin FEHÉRVÁRY (Washington Capitals), 105. Martin POSPÍŠIL (Calgary Flames), 122. Miloš ROMAN (Calgary Flames), 144. Dávid HRENÁK (Los Angeles), 147. Roman DURNÝ (Anaheim Ducks)