Spišské Podhradie: Cez folklórne slávností sa budú páliť i jánske ohne

Jánske ohne, ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Spišské Podhradie 23. júna (TASR) - Spišské Podhradie ožije v sobotu a v nedeľu (24.6.) folklórom. V rámci 46. ročníka Spišských folklórnych slávností organizátori ponúknu návštevníkom množstvo ľudovej hudby, tanca, spevu, remesla a jedla. Súčasťou programu bude i pálenie jánskych ohňov.

"Témou tohtoročného podujatia je stredovek, ktorý je spojený so Spišom a Spišským hradom, kde bolo v minulosti veľa pastierov a chceme to trocha pripomenúť našim návštevníkom. Slávnostné otvorenie je dnes o 14.00 h, bude to spojené s prezentáciou zahraničného kolektívu nášho družobného mesta Glogow Malopolski v Podkarpatskom vojvodstve. Hneď potom vystúpia detské folklórne súbory zo Spiša, ďalej víťazi regionálnych kôl súťaže Nositelia tradícií z Košického kraja. Program Naši najlepší ponúkne vystúpenie víťazov Makovickej struny i Šaffovej ostrohy, ďalej ponúkneme návštevníkom školu tanca pod taktovkou tanečníkov z Bardejova a večer o 22.00 h zapálime jánske ohne, kde zaznejú povesti o hrade a podhradí v stredoveku na Spiši," uviedol pre TASR primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.

Nedeľňajší (24.6.) program sa začne slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole za účasti folklórnych súborov.

"Popoludní v nedeľnom programe vystúpia kolektívy a sólisti z regiónu Horehronia. Galaprogram To najlepšie, čo doma máme ponúkne vystúpenie účastníkov z nášho regiónu zo šou Zem spieva, takisto ponúkneme opäť školu tanca s divákmi a na záver nedeľňajšieho programu vystúpi skupina Gypsy Lomnické Čháve – Bašahava tumenge," priblížil Kapusta.

Sprievodný program ponúkne v areáli Spišského salaša počas obidvoch dní Jarmok remesiel, na ktorom sa predstavia remeselníci z regiónu. "Ďalej to bude jarmočné bábkové divadlo pre deti, fotografická súťaž či gastronomická ochutnávka tradičných jedál - Gruľove šmaky," dodal Kapusta.

V rámci slávností si budú môcť návštevníci pozrieť i výstavu starých fotografií obce Dolného Spiša, Kojšova, ako aj výstavu fotografií zo štvrtého a piateho ročníka fotografickej súťaže pre neprofesionálnych fotografov pod názvom Fajna folklórna fotka.