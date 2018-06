TASR

Dnes o 17:08 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mexičanov trápia problémy mimo ihriska, no veria si

Na pohode tímu nepridali ani posledné domáce udalosti, keď svet šokovali zábery detí mexických imigrantov v USA v klietkach a rozdeľovanie rodín.

Mexickí futbalisti sa tešia po strelení gólu pred nemeckou striedačkou v zápase základnej F-skupiny medzi obhajcami titulu z Nemecka a Mexikom na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Rostov 23. júna (TASR) - Mexickí futbalisti chcú v druhom zápase na MS proti Kórejskej republike potvrdiť, že triumf nad úradujúcimi šampiónmi z Nemecka nebola náhoda. Pred sobotňajším duelom v Rostove (17.00 SELČ) však viacerí hráči krotili prílišné nadšenie nie len na ihrisku, ale aj na tribúnach.

V úvodnom stretnutí v F-skupine si totiž ich fanúšikovia neodpustili skandovanie homofóbnych urážok. Na štadióne Lužniki znel pokrik "Puto" - hanlivé označenie mužského sexuálneho pracovníka. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) varovala pred takýmto správaním mexickú federáciu už na vlaňajšom Pohári konfederácií a teraz pristúpila k sankciám. Mexiko potrestala krátko pred duelom s Kóreou pokutou 10.000 švajčiarskych frankov. "Všetkým mexickým fanúšikom na štadiónoch - nekričte 'Puto'. Neriskujme ďalšie tresty," napísal na Instagrame Javier "Chicharito" Hernandez.

Kontroverzie vyvolali aj informácie o tom, že veterán Rafael Marquez, ktorý hrá na svojom piatom šampionáte, má väzby na drogové kartely a preto ho bojkotujú sponzori MS. Ako informuje agentúra dpa, zatiaľ nečelí žiadnym obvineniam, ale Ministerstvo financií USA ho zaradilo na čiernu listinu, takže americkým spoločnostiam hrozia sankcie, ak ho budú podporovať. Na pohode tímu nepridali ani posledné domáce udalosti, keď svet šokovali zábery detí mexických imigrantov v USA v klietkach a rozdeľovanie rodín.

Mexičania napriek tomu veria, že dokážu zopakovať výkon zo stretnutia s Nemeckom. V ňom rozhodol o triumfe "El Tri" v 35. minúte Hirving Lozano. Mexičania sa dostali medzi najlepšiu 16-tku na uplynulých šiestich MS a sú presvedčení, že sa im to podarí aj tentokrát.

Stredopoliar Marco Fabian však nabádal k opatrnosti. "Dosiahli sme náš prvý cieľ a zdolali sme Nemecko, no nemôžeme zaspať na vavrínoch. Niektorí nás teraz považujú za favoritov skupiny. Je to kompliment, ale jeden z tých, ktorým by sme nemali veriť. Na týchto MS nie sú žiadni favoriti," vyhlásil pre agentúru AP.

Kórejčania prehrali v úvodnom zápase so Švédskom tesne 0:1 gólom Andreasa Granqvist z jedenástky. Síce nastúpili v ofenzívne ladenej zostave 4-3-3, nezaznamenali však ani jednu strelu na bránku a je možné, že proti Mexiku vyrukuje hlavný tréner tímu Šin Te-jong s novou taktikou. "Na zápas so Švédskom sme sa pripravovali veľmi dlho, keďže bol náš otvárací, ale výsledok nebol práve taký, aký by sme chceli. Musím priznať, že atmosféra v tíme nie je momentálne dobrá. No stále máme dva zápasy a musíme sa na ne pripraviť s pozitívnym prístupom," povedal pre fifa.com útočník Son Hung-min.

Do súboja určite nezasiahne zranený obranca Pak Ču-ho. "Je to jeden z mojich obľúbených spoluhráčov a bolo ťažké vidieť, že takto skončil. Je to pre nás veľká strata," dodal Min. Podľa stredopoliara Ku Ča-čchola si musia Kórejčania dať najväčší pozor na Javiera Hernandeza. "Nevzdávame sa, dali sme do toho veľmi veľa, aby sme sa sem dostali. Chceme otočiť sklamanie našich fanúšikov na radosť," povedal.

Obe krajiny sa už raz stretli na majstrovstvách sveta. Pred dvadsiatimi rokmi vo Francúzsku triumfovali Mexičania 3:1, keď otočili z polčasového výsledku 0:1.

Duel v Rostov Arene má výkop v sobotu o 17.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Milorad Mažič zo Srbska. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.