TASR

Dnes o 17:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS2018: Belgicko zvíťazilo nad Tuniskom 5:2

Zverenci trénera Roberta Martineza majú na konte plný počet šesť bodov a priaznivé vyhliadky na postup do osemfinále.

Na snímke belgický fanúšik čaká na začiatok zápasu základnej G-skupiny MS vo futbale Belgicko - Tunisko na štadióne Spartaka Moskva v ruskej metropole v sobotu 23. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 23. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili v sobotňajšom dueli G-skupiny MS nad Tuniskom 5:2 vďaka dvom gólom Edena Hazarda a Romelua Lukakua, jeden pridal striedajúci Michy Batshuayi. Lukaku je so štyrmi presnými zásahmi spoločne s Cristianom Ronaldom najlepší strelec doterajšieho priebehu šampionátu.

Zverenci trénera Roberta Martineza majú na konte plný počet šesť bodov a priaznivé vyhliadky na postup do osemfinále. Účasť vo vyraďovacej fáze turnaja si môžu zaistiť v nedeľu v prípade, že Anglicko neprehrá s Panamou (14.00 SELČ, Nižnij Novgorod).

Vo štvrtok 28. júna o 20.00 SELČ v Kaliningrade nastúpia Belgičania proti Anglicku. Paralelne sa v Saransku bude odvíjať duel Panamy a Tuniska.

G-skupina, 2. kolo: Belgicko - Tunisko 5:2 (3:1) Góly: 6. a 51. E. Hazard (prvý z 11 m), 16. a 45.+3 Lukaku, 90. Batshuayi - 18. Bronn, 90.+3 Khazri. ŽK: Sassi (Tun.). Rozhodovali: Marrufo - Rockwell (obaja USA), Zumba (Salv.), 44.190 divákov. Belgicko: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens (86. Tielemans), Lukaku (59. Fellaini), E. Hazard (68. Batshuayi) Tunisko: Ben Mustapha - Bronn (24. Naguez), S. Ben Youssef (41. Benalouane), Meriah, Maaloul - Khaoui, Skhiri, Sassi (59. Sliti) - F. Ben Youssef, Khazri, Badri

Belgičania vyrukovali na súpera drvivým tlakom a už v 6. minúte sa dočkali gólovej odmeny. Stopér S. Ben Youssef nestačil rýchlosťou na E. Hazarda, ktorého na hranici pokutového územia zastavil nedovolene. Tunisania síce reklamovali, že zákrok sa udial za šestnástkou, ale rozhodca ukázal na biely bod a faulovaný hráč jedenástku premenil - 1:0. Náskok Belgicka zdvojnásobil o desať minút neskôr Lukaku, ktorý dostal ideálne načasovanú prihrávku od Mertensa do rozhodenej obrany a krížnou strelou prekonal Ben Mustaphu - 2:0. Tunisko sa o dve minúty vrátilo do hry, keď loptu po priamom kope Khazriho usmernil hlavou do siete Bronn - 2:1. V ďalšom priebehu prvého polčasu mohli Belgičania viackrát gólovo odskočiť, ale Carrasco či Lukaku svoje šance nepremenili. Tunisanom spravili škrt cez taktické plány dve vynútené striedania, pričom nádejné jednogólové manko neudržali. V nadstavenom čase prvého dejstva ich dieru v defenzíve potrestal Lukaku - 3:1.

"Červení diabli" po prestávke nespustili nohu z plynu, v 51. minúte E. Hazard oklamal vybiehajúceho Ben Mustaphu a zvýšil už na 4:1. O víťazovi bolo rozhodnuté, belgický nápor však ani po striedaniach Lukakua a E. Hazarda neochladol. V 76. minúte mal striedajúci Batshuayi na nohe piaty gól, obišiel brankára, ale do odkrytého priestoru nezakončil razantne a Meriah loptu odkopol do bezpečia. V 80. minúte Batshuayi zahodil ďalšiu tutovku, keď zblízka trafil len do brvna. Do tretice už bol úspešný a zvýšil na 5:1, ale posledné slovo v gólovo najbohatšom zápase doterajšieho priebehu MS patrilo Khazrimu - 5:2.

Hlasy po zápase (zdroje: AP, fifa.com) Eden Hazard, Hráč zápasu a autor dvoch gólov Belgicka: "Vedeli sme, že keď sa nám podarí streliť rýchly gól, uľahčíme si prácu a cestu k zisku troch bodov. Podarilo sa nám to, zápas sme mali celý čas pod kontrolou." Nabil Maaloul, tréner Tuniska: "Očakávali sme ťažký zápas. Už po žrebe šampionátu nám bolo jasné, že Belgicko a Anglicko sú favoriti našej skupiny. Žiaľ, dnes sa nám nepodarilo súpera výraznejšie potrápiť. Je nám to ľúto kvôli fanúšikom, ktorí nás fantasticky podporovali. Pokúsime sa im pripraviť viac radosti v ďalších zápasoch."