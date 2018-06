TASR

Školková a Antl sa stali hádzanármi roka 2017

Školková ťahá úspešnú sériu víťazstiev v ankete od roku 2014.

Najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2017 sa stali Martina Školková (vpravo) a Radoslav Antl (vľavo). Školková triumfovala v ankete už štvrtý rok za sebou, Antl si zopakoval triumfy z rokov 2005 a 2014. Mená víťazov oznámili v sobotu 23. júna 2018 na slávnostnom vyhlásení ankety Sedmička Roka v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. júna (TASR) - Najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2017 sa stali Martina Školková a Radoslav Antl. Školková triumfovala v ankete už štvrtý rok za sebou, Antl si zopakoval triumfy z rokov 2005 a 2014. Mená víťazov oznámili v sobotu na slávnostnom vyhlásení ankety Sedmička Roka v Hoteli Lindner v Bratislave pred volebnou konferenciou Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Školková ťahá úspešnú sériu víťazstiev v ankete od roku 2014. V uplynulom roku bola oporou francúzskeho celku Cercle Dijon Bourgogne i slovenskej reprezentácie. Tridsaťtriročná univerzálna spojka pôsobí v Dijone už od roku 2009, keď tam prestúpila z ŠKP Bratislava. Kľúčová hráčka národného tímu SR predtým pôsobila aj v Slávii Partizánske a Iuvente Michalovce. Od budúcej sezóny Školková mení dres v rámci francúzskej ligy, na dva roky sa upísala tímu OGC Nice Côte d'Azur Handball.

Štvrtým triumfom v ankete za sebou vyrovnala Školková bilanciu legendy Márie Ďurišinovej, ktorá sa Hádzanárkou roka stala štyrikrát v rade v rokoch 1984 až 1987: "Je to pre mňa veľká česť. Robím to, čo viem a ako najlepšie viem. Som rada, že ľudia to ocenili a posielali mi hlasy. Bol to silný rok, v klube sme mali finančné problémy, ale dostali sme sa z toho. Nakoniec sme sa zachránili, čo bol môj cieľ pred odchodom do Nice. V dijonskom klube ma uviedli aj do Siene slávy, čo si nesmierne vážim. Rok som zakončila ako Hádzanárka roka, takže pre mňa skvelá sezóna. Dúfam, že mi vydrží zdravie a pokiaľ je to v mojich silách, budem sa o túto cenu snažiť každý rok."

Štyridsaťročný Antl sa dočkal tretieho ocenenia pre Hádzanára roka na konci aktívnej kariéry. S reprezentáciou sa krídelník rozlúčil v januári tohto roka, počas nej nastrieľal v národnom tíme 721 gólov v 191 zápasoch. Zažil niekoľko vrcholov, dvakrát sa zúčastnil na MS (2009 a 2011), na európskom šampionáte štartoval trikrát (2006, 2008 a 2012). Na konte má jedenásť titulov majstra Slovenska, dva s Košicami a deväť s Prešovom, legionársky chlebíček ochutnal v Japonsku, vo Švajčiarsku i v Maďarsku, kde naposledy pôsobil v tíme z Egeru. V apríli tohto roka sa stal novým asistentom trénera slovenskej reprezentácie hádzanárov, zmluvu podpísal do konca roku 2020.

"Je to vlastne ocenenie za celú moju kariéru, za tie roky driny a potu. Preto si to mimoriadne vážim a znamená to pre mňa veľmi veľa," povedal Antl po prevzatí ocenenia Hádzanár roka. "Všetko si treba zaslúžiť a ľudia moju prácu ocenili. Na takéto ocenenia človek nikdy nezabudne. Je to perfektný pocit, až som mal slzy na krajíčku, lebo som vedel, že to je poslednýkrát. Skončiť kariéru bolo pre mňa veľmi ťažké. Vedel som, že to raz príde, ale nevedel som si predstaviť, čo bude potom. Mohol som pokračovať v tíme z Egeru, no prijal som ponuku reprezentačného asistenta. Teraz sa už pozerám na zápasy nie ako hráč, ale ako tréner. Musím sa sústrediť už nielen na svoj výkon, ale na súhru celého tímu."

Školková pridala k titulu Najlepšia hádzanárka roka aj účasť v ideálnej sedmičke, keď ju vyhlásili za najlepšiu strednú spojku. V top zostave jej spoločnosť robia Mária Holešová, Simona Szarková, Karin Bujnochová, Lýdia Jakubisová, Kristína Pastorková a brankárka Lucia Gubiková. Za najlepšiu hráčku v česko-slovenskej MOL Lige vyhlásili Simonu Szarkovú, talentom do 20 rokov v MOL Lige s cenou Márie Ďurišinovej je Erika Rajnohová. Cenu fanúšikov pre najobľúbenejšiu hráčku MOL Ligy získala Vladimíra Bajčiová.

Okrem Antla sa do mužskej Sedmičky roka dostali Dominik Krok, Ľubomír Ďuriš, Patrik Hruščák, Tomáš Urban, Andrej Petro a brankár Teodor Paul. Najlepším hráčom v Slovnaft Handball Extralige sa stal Dominik Krok, ktorý zároveň získal ocenenie pre najobľúbenejšieho hráča slovenskej najvyššej súťaže. Za najvýraznejší talent do 20 rokov v Slovnaft Handball Extralige s cenou Rudolfa Horvátha vyhlásili Jakuba Prokopa.

Do hlasovania o Sedmičku roka 2017 sa zapojilo 3771 hlasujúcich na stránke slovakhandball.sk v období od 11. mája do 3. júna 2018.

In memoriam uviedli do Siene slávy SZH Štefana Hradeckého (7. novembra 1933 - 8. apríla 1999) ako už 45. osobnosť v poradí. Rodák z Majcíchova, v mladosti všestranný talentovaný športovec, ako hráč NV Bratislava dorastenecký majster Československa 1949 i 1950 vo futbale a v roku 1952 v drese Zbrojovky Brno dorastenecký majster Československa v hokeji, sa venoval aj atletike, plávaniu a stolnému tenisu. Po vojenčine v ADA Trenčín a DA Považan Nové Mesto ešte pomohol Piešťanom spolu k postupu do II. futbalovej ligy, ale pre zdravotné problémy musel ukončiť kariéru už ako 25-ročný. Z vyštudovaného stavebného projektanta sa stal novinár, pracoval v banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu, v Roľníckych novinách a od roku 1968 až do svojej smrti v denníku Šport. Písal o futbale, volejbale, krasokorčuľovaní, no najmä o hádzanej, bol aj funkcionár, spoluzakladateľ ankiet o najlepšieho slovenského i svetového hádzanára. Zomrel náhle 8. apríla 1999 na zlyhanie srdca.

Výsledky ankety o najlepších hádzanárov SR za rok 2017: Najlepší hádzanár SR: Radoslav Antl Najlepšia hádzanárka SR: Martina Školková Najlepší hráč v Slovnaft Handball Extralige: Dominik Krok Najlepšia hráčka v MOL Lige: Simona Szarková Najobľúbenejší hráč v Slovnaft Handball Extraliga – Cena fanúšikov: Dominik Krok Najobľúbenejšia hráčka v MOL Lige – Cena fanúšikov: Vladimíra Bajčiová Talent do 20 rokov v Slovnaft Handball Extralige - Cena Rudolfa Horvátha: Jakub Prokop Talent do 20 rokov v MOL Lige - Cena Márie Ďurišinovej: Erika Rajnohová

Sedmička roka 2017 muži Najlepšie ľavé krídlo: Radoslav Antl Najlepšia ľavá spojka: Dominik Krok Najlepšia stredná spojka: Ľubomír Ďuriš Najlepšia pravá spojka: Patrik Hruščák Najlepšie pravé krídlo: Tomáš Urban Najlepší pivot: Andrej Petro Najlepší brankár: Teodor Paul ženy Najlepšie ľavé krídlo: Mária Holešová Najlepšia ľavá spojka: Simona Szarková Najlepšia stredná spojka: Martina Školková Najlepšia pravá spojka: Karin Bujnochová Najlepšie pravé krídlo: Lýdia Jakubisová Najlepšia pivotka: Kristína Pastorková Najlepšia brankárka: Lucia Gubiková Nový člen Siene slávy SZH: Štefan Hradecký