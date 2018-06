TASR

Vodný slalom: Vo finále skončil slovenský singlista Slafkovský druhý

V sobotnom finále dvoch disciplín malo Slovensko trikrát zastúpenie vďaka singlistom, trojici kajakárok sa semifinále nevydarilo a medzi 10-člennou finálovou elitou chýbali.

Na snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský, archívna snímka — Foto: TASR - Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 23. júna (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský skončil v úvodnom kole Svetového pohára slalomárov na divokej vode v Liptovskom Mikuláši druhý. Zdolal ho jedine Nemec Sideris Tasiadis o 0,55 sekundy, tretie miesto obsadil Brit Ryan Westley (+1,20). Z ďalších slovenských singlistov sa zaradil vo finále Michal Martikán na 5. priečku (+1,61) a Matej Beňuš na siedmu (+5,51).

V sobotnom finále dvoch disciplín malo Slovensko trikrát zastúpenie vďaka singlistom, trojici kajakárok sa semifinále nevydarilo a medzi 10-člennou finálovou elitou chýbali. Nástrahy trate s 22 bránkami v koryte s názvom Váh si vyžadovali veľkú pozornosť najmä medzi 10.-14. bránkou. Pod ich rozostavenie sa podpísal japonský kouč Milan Kubáň, v minulosti slovenský reprezentant v debloch, a v role pomocníka tréner Stanislav Gejdoš. Najskôr sa vydal na finálovú jazdu jeho zverenec Slafkovský a nasadil vysokú latku. Neprekonal ju Matej Beňuš, strieborný na OH v Riu, ktorý si na protiprúdnej bránke s číslom 11 pripísal dve trestné sekundy a aj v rýchlosti za najlepšími zaostal. Michal Martikán si taktiež časové konto zaťažil dvoma sekundami na 13. bránke, keď ho meniaci prúd vyhodil na jednu zo žŕdok. Ak by sa im vyhol, skončil by prvý.

"Škoda, že som zbytočne v trinástke točil loď skôr," hodnotil svoj výkon Martikán. "Mám z toho zmiešané pocity, na druhej strane môžem byť spokojný z toho, že sa mi prvýkrát v sezóne jazda ako tak vydarila. Dúfam, že som už prelomil smolu a som rád, že práve na domácej vode. Veľmi som chcel byť na medailovej priečke a potešiť divákov. Voda dosť v prietoku kolísala, prietok v Liptovskom Mikuláši nie je stabilný, no kto je dobrý, vynikol aj napriek tomu."

Mateja Beňuša mrzela jedna pasáž. "Na 11. bránke som si neustrážil špičku, loď mi hodilo a mohol som byť rád, že som ju prešiel. Sme všetko skúsení slalomári, neprekvapila nás ani meniaca sa voda, aj keď som si pádlom zahrabol do dna."

Druhý Alexander Slafkovský bol s umiestením veľmi spokojný, v kariére sa už 22-krát umiestil na medailovom stupni (6-10-6). "Všetko bolo super, nádherné, aj počasie, ktoré sa vo finále zlepšilo. Šiel som naplno, vedel som, že len takto môžem uspieť. Víťazstvo mi ušlo na posledných troch bránkach, no vďaka za druhé miesto. Finále malo vysokú úroveň, dosahovali sa rýchle časy, chlieb sa lámal od deviatej bránky a aj od 16-tej to bolo náročné, ja som doplatil na úsek od 20. bránky."

Aj dážď a citeľný chlad sa podpísali pod pohodu slalomárov. Martikán postúpil zo semifinále štvrtým najrýchlejším časom (99,79), Beňuš šiestym (100,11) a Slafkovský deviatym (100,75). Pred finálovou bránou zostal najmladší Marko Mirgorodský. "Nejako mi to nešlo, už od štartu som sa trápil, hneď na druhej bránke vznikla komplikácia, zišiel som trochu nižšie. Dosť ma to mrzí, pred domácimi divákmi som chcel ukázať lepší výkon. Mne viac vyhovujú technickejšie trate, táto sa mi síce páčila, no nie som pádlovací fyzický typ. Najväčšia chyba boa v tom, že som sa pri pádlovaní dosť narobil."

Kajakárka Elena Kaliská pred 20 rokmi v Liptovskom Mikuláši v pretekoch SP zvíťazila. Teraz sa pripravila o postup do finále chybou na poslednej bránke. "Každá voda je iná, čakajú na nás iné výzvy a ja sa na ne teším. Chcem mať dobrý pocit z jazdenia a hlavne, aby som bola viac spokojnejšia ako teraz. Sklamanie prežívam veľké, jazda bola pomerne dobrá, až na poslednú bránku, návrat do nej bol ťažký a drahocenné sekundy mi na nej zostali. Mrzí ma to, doma je doma, rada tu pretekám. Je to škoda, finále bolo na dosah, len ten nešťastný valec. V závere dochádzali každej z nás sily, aj vplyvom zimy, teraz mi nezostáva iné, len sa pozerať dopredu."