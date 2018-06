TASR

NHL: Jednotkou draftu sa stal podľa očakávania Dahlin

Tohtoročný draft sa uskutočnil v hale American Airlines Center, domovskom stánku klubu Dallas Stars.

Na snímke švédsky hráč Rasmus Dahlin. — Foto: TASR/AP

Dallas 23. júna (TASR) - Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL sa podľa očakávania stal švédsky obranca Rasmus Dahlin, ktorý rozšíril rady hokejistov Buffala Sabres. Z druhej pozície si Carolina vybrala ruského útočníka Andreja Švečnikova, a ako tretí volil Montreal, ktorý siahol po fínskom útočníkovi Jesperim Kotkaniemim. V 1. kole si profiligové kluby nevybrali ani jedného Slováka.

Tohtoročný draft sa uskutočnil v hale American Airlines Center, domovskom stánku klubu Dallas Stars. Pred samotným výberom sa udialo ešte niekoľko výmen, ktoré zamiešali poradím. Brooks Orpik a Philipp Grubauer išli z Washingtonu do Colorada za voľbu v druhom kole (49. miesto). Ottawa vymenila svoju 22. voľbu, za ktorú od dostala dve voľby (26. a 48.) od New York Rangers. Dve voľby získalo aj Toronto (29. a 76.), Maple Leafs ich získali zo St. Louis za voľbu č. 25.

Podľa preddraftových prognóz sa mal najväčší boj strhnúť o post dvojky a trojky. Pozícia Rasmusa Dahlina bola už dlhšia jasná. V predchádzajúcich troch rokoch si kluby z pozície jednotky vyberali útočníkov, Dahlin sa po Aaronovi Ekbladovi (2014 Florida Panthers) stal ďalšou draftovou jednotkou v pozícii obrancu. Osemnásťročný Švéd je zároveň treťou nekanadskou jednotkou draftu za sebou. Vlani sa ňou stal Švajčiar Nico Hischier a predvlani Američan Auston Matthews. Zatiaľ posledným draftovaným Kanaďanom z najvyššieho miesta bol Connor McDavid v roku 2015. "Ani si nepamätám, či som počul svoje meno. Mieša sa teraz vo mne veľa emócií, snažím sa vychutnať si každú sekundu," uviedol Dahlin pre nhl.com a dodal: "Pochádzam z malého mesta vo Švédsku, takže v Buffale sa cítim ako doma. Viem všetko o tunajších fanúšikoch, viem ako milujú hokej. Je to vidieť na tom, že ma zastavujú, hoci som ešte nehral v NHL. Celá organizácia Sabres je úžasná. Už sa neviem dočkať."

Dahlin nazbieral v uplynulej sezóne v drese Frölundy 23 bodov za 8 gólov a 15 asistencií, na ľade strávil v priemere 19:02 minúty na zápas. Na majstrovstvách sveta do 20 rokov ho vymenovali za najlepšieho obrancu, keď nazbieral sedem bodov za asistencie. Švédsku pomohol získať striebornú medailu. Dahlin odcestuje do Buffalo v sobotu a začne sa pripravovať v rozvojovom kempe, ktorý potrvá tri dni od 27. do 29. júna. Generálny manažér Sabres Jason Botterill očakáva, že Dahlin bude hrať v NHL už tento rok. "Stačí sa pozrieť na to, ako si Rasmus za posledné roky počínal. Hrával vo švédskej lige a na MS. cítime, že sa môže už tento rok dostať do NHL."

V 55-ročnej histórii draftov talentovaných mladíkov sa tento ročník stal iba ôsmym, keď sa prvej voľby dočkal hráč z Európy. Ako prvému sa tejto pocty dostalo Švédovi Matsovi Sundinovi (1989), ktorého nasledovali Česi Roman Hamrlík (1992), Patrik Štefan (1999) a neskôr odchovanci ruskej hokejovej školy Iľja Kovaľčuk (2001), Alexander Ovečkin (2004) a Naiľ Jakupov (2012). Vlani sa draftovou jednotkou stal Švajčiar Nico Hischier.

Draft bude pokračovať v sobotu od 17.00 SELČ ďalšími šiestimi kolami (2.-7. kolo), v ktorých by už mohli zaznieť aj mená slovenských hokejistov. O post pomyselnej slovenskej jednotky by mali zabojovať útočník Miloš Roman a obranca Martin Fehérváry.