TASR

Dnes o 08:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Švajčiari odolali Brazílčanom, čakajú na nich Srbi

Švajčiarom sa podarilo proti päťnásobným majstrom sveta vyrovnať v 2. polčase na 1:1 vďaka hlavičke Stevena Zubera.

Švajčiarsky futbalista Steven Zuber sa teší po strelení vyrovnávajúceho gólu na 1:1 v zápase základnej E-skupiny Brazília - Švajčiarsko na MS vo futbale v Rostove 17. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Kaliningrad 22. júna (TASR) - Srbskí futbalisti odmietajú kalkulovať a v druhom zápase E-skupiny na 21. MS v Rusku chcú proti Švajčiarom hrať na víťazstvo. V piatok večer (20.00 SELČ) v Kaliningrade proti nim bude stáť silný a konsolidovaný súper povzbudený ziskom cenného bodu v prvom stretnutí proti favorizovanej Brazílii (1:1). Výber trénera Mladena Krstajiča v prvom stretnutí zdolal Kostariku 1:0 vďaka exportnému gólu Alexandra Kolarova z priameho kopu.

Srbský tábor sa pred prvým zápasom slovami brankára Vladimira Stojkoviča snažil tlmiť prílišné očakávania. Tri body neboli imperatív. Ani teraz prílišnú eufóriu srbskí reprezentanti necítia, hoci ich predzápasové slová znejú sebavedomejšie. "Ak by sme použili matematiku a začali by sme hrať na remízu, neuspeli by sme. Samozrejme, túžime nad Švajčiarskom zvíťaziť," citovala agentúra AP kapitána Kolarova. Obranca Duško Tošič jasne predstavil herný plán, ktorý sa dá od Srbov v piatok očakávať: "Aj pred zápasom so Švajčiarskom sme v rovnakej pozícii ako pred súbojom s Kostarikou. Všetkých 11 hráčov, od útočníka Mitroviča po brankára Stojkoviča, musí plniť defenzívne povinnosti. Toto je model, ktorý si vezmeme aj do ďalších duelov. Je to jediná cesta, ako môžeme opäť vyhrať."

Na hrote ofenzívy zrejme opäť dostane šancu útočník Aleksandar Mitrovič. V kvalifikácii dal šesť gólov, v príprave sa prezentoval hetrikom do siete Bolívie, ale proti Kostarike sa nepresadil. "Poznám dokonale jeho kvality. Každý vie, čoho je schopný. Nemal proti Kostaričanom strelecké šťastie, ale hodlám ho tam nechať aj v nadchádzajúcich zápasoch," podržal hráča Krstajič.

Švajčiarom sa podarilo proti päťnásobným majstrom sveta vyrovnať v 2. polčase na 1:1 vďaka hlavičke Stevena Zubera, hoci ten si pomohol v súboji s obrancom aj rukami. Jeden z kľúčových hráčov mužstva kouča Vladimira Petkoviča bol stredopoliar Valon Behrami. Do 71. minúty, v ktorej odstúpil po menších svalových problémoch, pokrýval hviezdneho Neymara. Podľa Petkoviča následné lekárske testy ukázali, že Behramiho problémy nie sú vážne natoľko, aby nemohol hrať. Hoci v utorok netrénoval a fyzioterapeuti mu naordinovali oddych. "Potrebujeme ho aj do ďalších zápasov," povedal Petkovič o hráčovi, ktorý sa stal prvým švajčiarskym reprezentantom so štartom na štyroch záverečných turnajoch MS.

Výkop duelu na štadióne v Kaliningrade je o 20.00 SELČ a ako hlavný rozhodca ho povedie Nemec Felix Brych. V priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.