Fiľakovo chce vybudovať novú výrobnú halu a obnoviť priemyselnú zónu

V prípade úspešnosti by mesto mohlo získať na uvedené účely takmer dva milióny eur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Oliver Ondráš

Fiľakovo 22. júna (TASR) – Výstavba novej výrobnej haly a postupná revitalizácia priemyselnej zóny je cieľom aktuálneho projektu, ktorým sa samospráva Fiľakova na juhu okresu Lučenec zapojila do cezhraničného programu Interreg. V prípade úspešnosti by mesto mohlo získať na uvedené účely takmer dva milióny eur.

„Za cieľ sme si stanovili začať s revitalizáciou hnedých priemyselných polí, takzvaných brownfieldov, v našej priemyselnej zóne. Ide o nevyužívané a chátrajúce časti bývalého Kovosmaltu,“ vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že mesto chce zároveň kúpiť jeden až dva hektáre priemyselného pozemku, na ktorých plánuje vystavať spomínanú novú výrobnú halu.

„Do nej by sme chceli prilákať investora, ktorý by v meste zamestnal niekoľko desiatok ľudí. Z nájmov za halu by sme sa potom pustili do postupnej obnovy ostatných budov, ktoré sú na danom pozemku,“ doplnil Agócs, podľa ktorého v súčasnosti prebieha výber vhodného pozemku v rámci zóny a následne pristúpia k projektovaniu.

Detailne rozpracovanú žiadosť plánuje mesto podať do konca tohto roka. „Realizáciu projektu očakávam v priebehu rokov 2019 a 2020,“ zakončil primátor.