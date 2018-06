Na Topfeste sa predstavia aj medzinárodné dídžejky

TASR

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 22. júna (TASR) - Festival Topfest prináša tento rok viacero noviniek, predovšetkým je to návrat do areálu na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Jubilejný 15. ročník festivalu počas dvoch dní 29. a 30. júna bude mať okrem dvoch hlavných pódií aj ďalšie vo forme autobusu a kapely budú vystupovať priamo na jeho streche. Na ňom sa predstavia aj medzinárodné DJ-ky.

Na jubilejnom Topfeste budú koncertovať kapely Clawfinger, Amaranthe, Horkýže Slíže, Tublatanka, The Great Malarkey, Ine Kafe, Peter Nagy so skupinou Indigo, Hex, Zóna A, Konflikt, The Asteroids Galaxy Tour, Jelen, Doga, Čechomor či Wasabi Circus. Rockoví velikáni Kabát predvedú na Zelenej vode jedinú plnohodnotnú šou na Slovensku v tomto roku.

„Aj keď tento rok na festivale nájdete prevažne rockové kapely, myslíme si, že poriadna párty by sa vždy mala končiť na afterpárty s DJ-mi alebo v našom prípade s DJ-kami. Dobrý DJ vie vycítiť atmosféru davu a zahrať tie správne mixy práve pre ľudí tancujúcich na ich set. Každý deň odohrajú dve DJ-ky, ktoré sú orientované na podobné hudobné štýly,“ uviedol pre médiá k tanečnému pódiu organizátor festivalu Dušan Drobný.

Na Topfeste sa predstavia ukrajinská DJ-ka Masha LWP, z Paríža pricestuje francúzska modelka Jugg, ktorá zahrá new wave urban music, rap, hip hop, trap, electro. Slovensko zastúpi DJ-ka a producentka Myma 1992, ktorá posledné roky žije a pôsobí v Londýne. Jej produkcia je orientovaná na G house, Bassline a electro. Zo Slovenska sa predstaví aj DJ-ka, raperka Nika Mi, ktorá zahrá new wave, rap, trap, house a RnB.

„Vo funzóne budú atrakcie ako kolotoče, lezecká stena, vodný futbal, 5D kino, maľovanie na tvár, skákacie hrady, trampolíny, nafukovacie lopty či detský kútik,“ dodal k sprievodným akciám Drobný.

Novinkou na blížiacom sa Topfeste bude nultý ročník behu Topfest Run. Jeho tvárou je známy traumatológ Ján Grauzel zo Sportclinic Bratislava, ktorý operoval kolená či ramená mnohým slovenským osobnostiam. Beh štartuje 30. júna v areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, je určený rekreačným bežcom, ale i profesionálom, trať meria sedem kilometrov. Pre každého bežca je pripravený lístok zadarmo na festivalovú sobotu 30. júna, pamätná medaila a občerstvenie. Počet nultého ročníka je obmedzený na sto štartujúcich. Podrobnosti o behu sú na webovej stránke festivalu.