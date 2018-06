TASR

Prezident odobril zvýšenie základného príspevku pre opatrovateľov

Po novom bude výška tohto príspevku stanovená pevnou sumou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 22. júna (TASR) - Od 1. júla tohto roka sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) pre všetky skupiny poberateľov. Po novom bude výška tohto príspevku stanovená pevnou sumou. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Novela zákona počíta s postupným zvyšovaním peňažného príspevku na opatrovanie, a to tak, aby sa do roku 2020 jeho výška priblížila k výške čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a pri poberateľoch poberajúcich niektorú z dôchodkových dávok by jeho výška mala dosiahnuť polovicu čistej minimálnej mzdy.

Po skončení pripomienkového konania rezort práce upustil od návrhu, aby sa suma príspevku na opatrovanie naviazala na výšku minimálnej mzdy. Po novom bude stanovená pevnou sumou a nariadením vlády sa bude môcť každoročne zvyšovať.

Opatrovateľom v produktívnom veku vzrastie v tomto roku základná suma príspevku o 120,01 eura na 369,36 eura. Zvýšenie sa má dotknúť zhruba 32.000 opatrovateľov.

Opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku stúpne príspevok o 92,52 eura na 184,71 eura. Takýchto opatrovateľov je v súčasnosti približne 22.500.

Novelou zákona sa bude limitovať mechanizmus uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve. Minister Ján Richter už vlani avizoval, že snahou vlády bude zrušiť podmienku vrátenia príspevku na kúpu auta alebo prestavbu kúpeľne, ak ŤZP zomrie. V takýchto prípadoch totiž musia rodiny vracať alikvotnú časť financií.

"Navrhuje sa upustiť od povinnosti uplatňovať poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť v konaní o dedičstve v prípade, ak ŤZP zomrie. Uplatňovanie pohľadávky v konaní o dedičstve zostane zachované len v prípade, ak ťažko zdravotne postihnutý nepoužil z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel, teda ak bol napríklad osobe vyplatený príspevok na kúpu pomôcky, avšak si ju už nestihla zakúpiť," vysvetlilo ministerstvo v dôvodovej správe.

Odstrániť sa má aj tvrdosť zákona tým spôsobom, že pre povinnosť vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže je rozhodujúce, že ŤZP, ktorej bol príspevok poskytnutý, zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva upravený priestor.

Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa tiež majú upraviť podmienky tak, aby tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím bolo zabezpečované prostredníctvom tlmočníckej služby, ktorú bude možné vhodne kombinovať s osobnou asistenciou. Zároveň sa zavádza možnosť poskytovať príspevok na osobnú asistenciu aj ŤZP, ktorou je nezaopatrené dieťaťa, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Upraviť sa majú aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Po novom bude mať naň nárok viac ľudí, keďže ho budú môcť získať napríklad ľudia so zníženou imunitou v dôsledku onkologickej liečby. "Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť tento preukaz, ako aj zjednodušiť administratívny postup pri jeho priznávaní," doplnilo ministerstvo práce, ktoré očakáva, že tento krok bude mať pozitívny vplyv na výdavky domácnosti, v ktorých takto ťažko zdravotne postihnutý žije, nakoľko sa jej znížia správne a iné poplatky naviazané na vydanie tohto preukazu.

Novela zákona tiež umožní poskytovať peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Cieľom novely je tiež zefektívniť posudkovú činnosť.