TASR

Dnes o 19:28 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fanzóny na MS navštívilo za prvých osem dní 2,5 milióna ľudí

Do fanzón sú pre divákov voľné vstupy, okrem sledovania zápasov na veľkoplošných obrazovkách sú pre fanúšikov pripravené hudobné a kultúrne podujatia.

Marocký futbalový fanúšik odetý do kostýmu leva stojí na pohyblivých schodoch metra počas cesty na zápas základnej B-kupiny Portugalsko - Maroko na MS vo futbale v Moskve. — Foto: TASR/AP

Moskva 22. júna (TASR) - Oficiálne fanzóny v jedenástich mestách na futbalových majstrovstvách sveta v Rusku navštívilo za prvých osem dní 2,5 milióna ľudí.

Do fanzón sú pre divákov voľné vstupy, okrem sledovania zápasov na veľkoplošných obrazovkách sú pre fanúšikov pripravené hudobné a kultúrne podujatia. V piatok to uviedla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Podľa nej prišlo na predchádzajúcich šampionátoch v Nemecku 2006, Juhoafrickej republike 2010 a Brazílii 2014 do fanzón približne 30 miliónov priaznivcov. Premiérovo túto divácky populárnu atrakciu zaviedli v roku 2006 na MS v Nemecku.