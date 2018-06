TASR

Kovalík postúpil do finále na challengeri Poprad-Tatry

V sobotu po 13.30 h zabojuje o titul proti Belgičanovi Arthurovi De Greefovi, ktorý vyradil Attilu Balázsa z Maďarska 6:1, 6:3.

Jozef Kovalík, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Poprad 22. júna (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík si zahrá vo finále dvojhry na ATP challengeri Poprad-Tatry. V stretnutí piatkového semifinále zdolal ako štvrtý najvyššie nasadený hráč Čecha Zdeňka Kolářa 6:1, 6:2. V sobotu po 13.30 h zabojuje o titul proti Belgičanovi Arthurovi De Greefovi, ktorý vyradil Attilu Balázsa z Maďarska 6:1, 6:3.

Kovalík zvíťazil za 71 minút. "Z mojej strany to bol solídny zápas. Využil som väčšinu šancí, výsledok tomu aj zodpovedá. Súper nebol ľahký, mal veľa zbraní, ktoré mohol využiť. Čakal som, či zlepší svoju hru. Snažil som sa to nekomplikovať a som rád, že som to zvládol," uviedol na stránke tenista.sk Kovalík, ktorý sa môže stať premiérovým slovenským víťazom v 16-ročnej histórii antukového podujatia: "Bolo by to pekné, ale Belgičan hral v semifinále veľmi dobre. Poznám ho, mal som s ním vyrovnané zápasy. Bude sa bojovať o každú loptu. Uvidíme, čo prinesie sobota."

Dvojhra - semifinále: