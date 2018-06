TASR

Dnes o 19:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní FOTO: Žiaci si na farme v Zborove pozreli svoje adoptované kravy

Od septembra minulého roka sa do projektu zapojilo 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na virtuálnu adopciu celkom 11000 kravičiek.

Na snímke žiaci Základnej školy Chtelnica hladkajú teľa počas podujatia Deň otvorených dverí na slovenských farmách v poľnohospodárskom družstve Kočín 22. júna 2018. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Zborov 22. júna (TASR) – Do dňa otvorených dverí na farmách sa zapojilo i Poľnohospodárske družstvo (PD) Magura v Zborove v okrese Bardejov. Farmy, ktoré pod neho patria, v piatok a v sobotu (23.6.) navštevujú žiaci a rodiny s deťmi. Môžu sa oboznámiť nielen s činnosťou farmy, ale i s kravami, ktoré si v rámci projektu "Adoptuj kravičku" a kampane "Slovenská mliečna rodina" adoptovali.

"Chceme im predstaviť, ako to funguje počas bežného dňa na farme. Myslím si, že v súčasnosti už deti veľmi kravičky nevidia, tak majú teraz možnosť. Môžu tu vidieť kravy - dojnice a plus teliatka, ktorých tu máme asi sto. Presunieme sa aj na ďalšie farmy, máme ich dokopy štyri. Dúfam, že sa im to tu bude veľmi páčiť," uviedol pre TASR hlavný zootechnik PD Magura v Zborove Branislav Reviľák.

Deti si môžu počas návštevy farmy pozrieť i kravu, ktorú si adoptovali. "Žiaci sa v rámci informatiky zapojili do projektu, zadávali kódy zo slovenských mliečnych výrobkov, aby sme tak podporili výrobu našich prvovýrobcov. Tak si mohli adoptovať svoje kravičky, virtuálne sa starali o nich, kŕmili ich, napájali a hrali sa s nimi," doplnila učiteľka Mária Molnárová, ktorá prišla do Zborova so šiestakmi zo Základnej školy Komenského v Lipanoch.

Ako povedala, záujem medzi žiakmi o adoptovanie kravy bol veľký, niektorí ich majú aj dve či tri.

Adoptuj kravičku je webová aplikácia umožňujúca virtuálnu adopciu kravičiek a zábavu s adoptovanou kravičkou. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ako aj prispieť k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Od septembra minulého roka sa do projektu zapojilo 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na virtuálnu adopciu celkom 11000 kravičiek. Zatiaľ je adoptovaných 2665 z nich, ostatné ďalej čakajú na svojho nového majiteľa.

Na snímke žiačka Základnej školy Chtelnica kŕmi koňa počas podujatia Deň otvorených dverí na slovenských farmách v poľnohospodárskom družstve Kočín 22. júna 2018. (Foto: TASR - Martin Palkovič)

Adopcia je virtuálna, 'náhradný rodič' s ňou nemá podľa riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Margity Štefánikovej žiadne starosti. "Na farmách môžu reálne vidieť, v akom prostredí žijú zvieratá, čo je potrebné, aby bolo o zvieratá postarané - aby boli nakŕmené, čisté a podojené. Tiež sa dozvedia o ceste mlieka z farmy do spracovateľského podniku a majú možnosť ochutnať mliečne výrobky, ktoré sa vyrábajú z mlieka navštívenej farmy," povedala Štefániková.

PD Magura chová podľa Reviľáka 1730 kusov dobytka, z toho je 650 kráv, zvyšok sú mladé teliatka a mladé býky. Denne produkujú približne 13.000 litrov mlieka, ktoré ďalej predávajú.