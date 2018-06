TASR

Zdravotné poisťovne posielajú späť doplatky za lieky i za pomôcky

Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 22. júna (TASR) - Zdravotné poisťovne opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky a po novom už aj za zdravotné pomôcky a dietetické potraviny. Vyše 240.000 ľuďom posielajú za prvý kvartál tohto roka naspäť vyše 4,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vracia doplatky za lieky 177.815 poistencom v sume vyše 3,53 milióna eur, priblížila jej hovorkyňa Viktória Vasilenková. Najvyššia suma je po zaokrúhlení 384 eur.

"Pod vyššiu sumu doplatkov za prvé tri mesiace tohto roka takmer o 1,5 milióna eur v porovnaní s doplatkami za posledný štvrťrok 2017 sa podpísali dve skutočnosti. A to rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa limit spoluúčasti po novom vzťahuje, ako aj rozšírenie úhrnnej výšky úhrad poistenca, do ktorej sa okrem liekov od 1. 1. 2018 započítavajú aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia," povedala Vasilenková.

Dôvera pošle naspäť peniaze za lieky 51.000 poistencov, ide o 1,1 milióna eur. Najvyššia vrátená suma je 695 eur zdravotne postihnutej žene, priblížil jej PR špecialista Matej Štepianský. "Nad rámec našich zákonných povinností sme v 1. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo viac ako 57.000 našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume takmer jeden milión eur," doplnil.

Union zdravotná poisťovňa vracia doplatky 11.509 poistencom, ktorým vyplatí 212.255 eur. Najvyššia vrátená suma za tento kvartál je 714 eur, doplnil hovorca poisťovne Matej Neumann. "Doplatky za lieky sú uhradené vždy do 90 kalendárnych dní od ukončenia daného kvartálu, v tomto prípade to znamená do 30. júna 2018," doplnil.

Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 25 eur. U detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. Od januára sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Limit sa zároveň rozšíri aj na poberateľov predčasného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.