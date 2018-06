Marián Balázs

Dnes o 11:50 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na Madagaskar šla len na dovolenku, za vlastné tam postavila školu

Čo viedlo úspešnú slovenskú podnikateľku k tomu, aby založila základnú školu pre deti práve na tomto vzdialenom ostrove?

BRATISLAVA 24. júna (Dobré noviny) - Bola úspešnou podnikateľkou, no jedného dňa sa rozhodla predať firmu a z týchto peňazí postaviť školu na Madagaskare pre deti, ktoré by sa inak k vzdelaniu nedostali. Ženou s dobrým srdcom je Anežka Boriová, ktorá bola hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

Anežka sa na Madagaskar, jednu z najchudobnejších krajín sveta, pôvodne vybrala na dovolenku spolu so svojím synom. „Išla som spoznávať krajinu, zvieratá. Tak čudnú krajinu, akou je Madagaskar, som ešte nevidela. Nie je tam totižto priestor na pomáhanie. Ľudia sú tam iní,“ povedala Boriová v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom. Madagaskar je krajina mnohých tvárí. Nájdete v ňom ako drahé luxusné hotely, tak i chudobné oblasti.

Pomôcť jedine vzdelaním

Anežka sa na svoju prvú cestu na Madagaskar vydala za účelom spoznávania krajiny. Nečakala, že ju krajina očarí natoľko, že sa do nej po čase opäť vráti. „Bola to typická dovolenka, no ja som z nej bola unavená, chýbal mi kontakt s ľuďmi, kontakt s ostrovom. No raz sa mi to podarilo, na pláži na juhu ostrova. Boli tam deti, ktoré k vám chodia a ponúkajú korálky, no ja som im začala ukazovať, aby sa so mnou začali hrať. Učila som ich po slovensky a hrala sa s nimi. Vtedy som vedela, že sa tam musím vrátiť,“ spomína si Boriová.

Deti boli zároveň aj spúšťačom Anežkinho návratu na Madagaskar. Jej cieľom bolo pomôcť im. Rozmýšľala nad viacerými spôsobmi. Ako prvé jej napadlo, že otvorí na Slovensku kaviareň, v ktorej bude predávať deťmi vyrobené korálky a zarobené peniaze pošle na Madagaskar. Problémom však bolo dostať získané peniaze naspäť k deťom. Až potom jej sprievodca Henry, ktorý ju sprevádzal počas dovolenky po ostrove, navrhol, aby im pomohla vzdelaním. Tento nápad ju nadchol.

Rodičov nezmení, deti áno

Anežka sa naozaj na Madagaskar vrátila a aj za pomoci slovenských saleziánov pôsobiacich na ostrove školu pre deti z vlastných peňazí postavila. Škola dostala názov Sekoly Anežka (Škola Anežka). S jej výstavbou začali v marci 2017, pričom dnes ju navštevuje už 220 detí. Ide o základnú školu od 1. do 5. ročníka. Piatym ročníkom sa škola končí, žiaci potrebujú na jej ukončenie urobiť štátnu skúšku, po ktorej môžu pokračovať na inej škole. Garanciou výstavby školy a účelnosti využitia poskytnutých financií bol slovenský salezián Don Vladimír Stuchlý, ktorý pôsobí na Madagaskare už od roku 1986.

„Okrem školy, ktorá aktívne funguje, by som chcela zaviesť aj nový program s názvom hygiena. Chcem dokúpiť vodovodné kohútiky, sprchu a umývadlá a chcem, aby sa deti naučili hygienickým návykom. Aj keď ich rodiny už nezmeníme, bola by som rada, ak by sa v piatok deti v škole osprchovali a išli domov čisté,“ hovorí Anežka o svojich budúcich plánoch.

Zakladateľka školy aj zručná kapitánka lode

Anežka Boriová je okrem zakladateľky základnej školy aj kapitánkou lode. Kapitánkou sa stala v Chorvátsku na ostrove Ugliaš. „Priviedol ma k tomu opäť život. Bola som s rodinou na dovolenke v jednom mestečku v Chorvátsku, v ktorom som nikdy predtým nebola. Fascinovalo ma, že nie je plné turistov. No a po jednej plavbe loďou som si povedala, že to musím vyskúšať aj ja, na Slovensku som si urobila kurz a odvtedy plávam na lodi aj sama,“ povedala pre Dobré noviny.

Čo chystá Anežka do budúcna? „Myslím, že čas ide rýchlo a je ho veľmi málo, preto už nemám v pláne niečo také veľké, ako bola výstavba školy. Rada pomáham a objavujem nové miesta, no ak by to tak v budúcnosti bolo, bolo by to len z rekreačného hľadiska. Som vernostný typ, preto sa rada vraciam na miesta, kde som bola a poznávam ich ďalej. Je to pre mňa vzácnosť,“ uzatvára Boriová.

Viac sa dozviete vo video rozhovore.