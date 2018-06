TASR

Rekonštrukcia podchodu na bratislavskom Trnavskom mýte napreduje

Po kontrolnom dni primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal uviedol, že držia sa toho, že podchod odovzdajú tak, ako plánovali, v strede leta.

Na snímke sprava obchodný riaditeľ Immocap Group Slavomír Jankovič, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý počas kontroly podchodu na Trnavskom mýte v rámci kontrolného dňa strategického územia mesta: Filiálka – Tržnica – Trnavské mýto v Bratislave 22. júna 2018. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. júna (TASR) – Rekonštrukcia podchodu na bratislavskom Trnavskom mýte napreduje a ide podľa harmonogramu. Ako ďalej povedal v piatok na brífingu v Bratislave po kontrolnom dni primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, držia sa toho, že podchod odovzdajú tak, ako plánovali, v strede leta.

Okrem podchodu v piatok primátor kontroloval spolu so starostom mestskej časti Nové Mesto Rudolfom Kusým a Slavomírom Jankovičom zo spoločnosti Immocap Group tiež železničnú stanicu Filiálka a budovu Tržnice. "Za hlavné mesto si viem predstaviť takú postavenú a situovanú stanicu, ktorá nebude rušiť obyvateľov, nebude záťažou a bude pridanou hodnotou dopravnou i kultúrnou, no tiež v otázke zelene," povedal Nesrovnal. Podľa Kusého je ďalším krokom vytvoriť na stanici Filiálka park. Časovo to odhadol na rok až rok a pol.

V prípade budovy Tržnice vznikla pracovná skupina v mestskej časti Nové Mesto. "Riešime, čo ďalej, aby bola tržnica dôstojným stánkom. V septembri chceme vyhlásiť ideovú súťaž, ktorej výsledkom bude naša spoločná predstava, ako by mala tržnica vyzerať," vysvetlil starosta mestskej časti Kusý. Podľa Nesrovnala však dostanú novú úpravu aj priľahlé priestranstvá v okolí podchodu. Pôjde o novú dlažbu pri východoch z podchodu.

V podchode sú ukončené elektroinštalácia, nové rozvody vody, kanalizácia, vzduchotechnika, elektronická požiarna signalizácia aj požiarne hydranty, priblížil Jankovič zo spoločnosti Immocap Group. "Momentálne prebiehajú práce na východe k Istropolisu a k lekárni, kompletizujeme výťahy, eskalátory, dokončujeme obkladové práce na stenách a stropoch, renovujeme schodiská a takisto je takmer dokončený východ k Centralu," povedal novinárom.

Pracovať budú ešte na príjazdovej ceste pre zásobovanie pri východe na Istropolis, ale aj na odpadovom hospodárstve. "Robíme výkopové práce. Budeme osádzať polozapustené kontajnery na kolieskach," dodal. Čakajú ich ešte povrchové úpravy, na stenách sú už čiastočne antigrafity, budú osádzať svietidlá, čistiť, penetrovať a konzervovať podlahy. Doplnil, že každý z nájomcov pracuje na svojej obchodnej jednotke. "V spolupráci s mestskou políciou momentálne testujeme priemyselné kamery, aby sme ich mohli osadiť a dať do užívania," povedal s tým, že kamery budú fungovať 24 hodín.

Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte sa začala 16. októbra minulého roka. O komplexnej obnove podchodu spoločnosťou Immocap Group rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. Poslanci jej totiž schválili prenájom podchodu na 15 rokov, s možnosťou opcie na ďalších päť rokov, za ročné nájomné jedno euro. Podmienkou je, že musí do revitalizácie podchodu spoločnosť investovať minimálne milión eur bez DPH. Immocap Group do obnovy investuje 2,5 milióna eur, vyše miliónom eur prispeje aj magistrát, a to najmä do zabezpečenia bezbariérovosti.