Na P-T-S sa predstaví aj bývalá majsterka sveta na 400 m Monthsová

Na snímke slovenská reprezentantka Iveta Putalová. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Šamorín 22. júna (TASR) - V Šamorínskom športovom komplexe sa v piatok 29. júna uskutoční 53. ročník atletického mítingu P-T-S. Na podujatí sa predstavia viaceré zvučné mená, medzi ktorými nebude chýbať ani majsterka sveta v behu na 400 m z roku 2011 a tohtoročná víťazka Hier Commonwealthu Amantle Montshová z Botswany.

Tridsaťštyriročná trojnásobná africká šampiónka s osobným maximom 49,33 sekundy bude na "péteeske" najväčšou konkurentkou slovenskej dvojice Alexandra Bezeková – Iveta Putalová. Informoval o tom Slovenský atletický zväz v tlačovej správe.

Športovému manažérovi mítingu Alfonzovi Juckovi sa podarilo na Slovensko priviesť tiež Američanku Queen Harrisonovú, v minulosti víťazku štyroch mítingov Diamantovej ligy na 100 m cez prekážky. Jej súboj s mladou Bieloruskou Elvirou Hermanovou by mohol patriť k najzaujímavejším duelom šamorínskeho večera. Dvadsaťdeväťročná Harrsionová má osobný rekord skvelých 12,43 s (v tomto roku zatiaľ 12,71). Do súboja o prvenstvo by mohla zasiahnuť aj ďalšia americká atlétka, všestranná Kendell Williamsová, ktorá sa v Šamoríne predstaví aj v skoku do diaľky.

Už v predstihu potvrdili svoju účasť na mítingu aj traja zo štyroch najlepších kladivárov tohtoročných svetových tabuliek - Poliaci Panel Fajdek s Wojciechom Nowickim a takisto Bence Halász z Maďarska.

V hlavnom programe, ktorý odvysiela aj RTVS v priamom prenose, bude od 19.00 h dvanásť disciplín – osem mužských (100 m, 1500 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, 3000 m chôdza a kladivo ako súčasť prestížneho seriálu IAAF Hammer Throw Challenge) a štyri ženské (400 m, 800 m, 100 m prek., diaľka). V národnom programe budú tri prémiové disciplíny – kladivo a chôdza žien na 3000 m, beh mužov na 5000 m.