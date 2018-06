TASR

V nedeľu vyvrcholia majstrovstvá ČR a SR v cestnej cyklistike

V sobotu sú na programe preteky s hromadným štartom juniorov, junioriek a žien a v nedeľu boj o medaily v najprestížnejšej kategórii muži U23 a elite aj s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom.

Na snímke slovenský cyklista Juraj Sagan. — Foto: TASR - Branislav Račko

Plzeň 22. júna (TASR) - Počas nasledujúceho víkendu vyvrcholia v Plzni spoločné majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike. V sobotu sú na programe preteky s hromadným štartom juniorov, junioriek a žien a v nedeľu boj o medaily v najprestížnejšej kategórii muži U23 a elite aj s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom.

Už tradičný spoločný šampionát odštartoval vo štvrtok časovkou v Karlových Varoch, v ktorej sa v kategórii elite opäť nepredstavili slovenskí profesionáli. Tretí titul v sérii získal Marek Čanecký z Dukly Banská Bystrica. V nedeľu však už nebudú na trati chýbať "profíci" zo stajne Bora-Hansgrohe, okrem Petra Sagana aj jeho brat Juraj a taktiež Michael Kolář. Na pretekoch sa ale nezúčastní Erik Baška.

Organizátori pripravili v Plzni 16-km dlhý okruh s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami. Najťažší kopec je v obci Kyšice v druhej polovici trate. Štart a cieľ pre všetky kategórie je pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh ide najprv ľahkým zjazdom do Červeného hrádku, pokračuje cez Dýšinu, potom stúpa cez Kyšice a pokračuje na Letkov. Pred cieľom nasleduje technická pasáž. Ženy a juniorky absolvujú päť okruhov (80 km), juniori osem (128 km) a "23-kári" a "eliťáci" ich musia zvládnuť dvanásť (192 km).

"Nad dedinou Letkov je jeden z najťažších úsekov. Nie je to kopec, ktorý z pohľadu diváka vyzerá ťažko, ale keď ho človek prejde 12-krát, bude ho mať plné zuby," opísal okruh pre oficiálnu stránku podujatia český cyklista Roman Kreuziger.

Podľa jeho manželky a riaditeľky podujatia je najväčší favorit na celkový triumf Peter Sagan. "Vždy si želám, aby vyhral Roman, ale má za sebou klasiky i náročné Giro, takže veľmi ťažkú jar. Uvidíme, ako na tom bude. Za celkového víťaza tipujem Petra Sagana, nechal sa počuť, že chce vyhrať," uviedla pre portál denik.cz.

Pre dvadsaťosemročného pretekára to bude posledná súťažná previerka pred Tour de France, ktorá odštartuje 7. júla v Noirmoutier-en-l'Île. "Čaká ho záverečná ostrá jazda na národnom šampionáte. Posledný týždeň pred Tour absolvuje nejakú prípravu a bude mať aj voľno," povedal športový riaditeľ Bory Patxi Vila pre VeloNews.

Sagan sa na Tour vráti po tom, čo ho vlani diskvalifikovali po 4. etape prestížnych pretekov. Síce vyhral jednu etapu, no prišiel o šancu na zisk šiesteho dresu pre víťaza bodovacej súťaže. O ten by mal bojovať aj tento rok. "Vyhrať zelený dres a získať etapový triumf alebo triumfy, by bolo super," dodal Vila.

Slovenský titul v elitnej kategórii z uplynulých dvoch ročníkov obhajuje Juraj Sagan, ten český Zdeněk Štybar z Quick-Step Floors. Okrem nich a P. Sagana a Kolářa bude divákov lákať aj Roman Kreuziger z Mitchelton-Scott, Jan Hirt z Astany, bývalý jazdec Bory Jan Bárta (Elkov - Author Cycling) a predstaví sa aj šampión cross country na horských bicykloch Jaroslav Kulhavý, olympijský víťaz z Londýna.