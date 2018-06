Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pred dovolenkou sa zíde: Takto jednoducho dokážete znížiť spotrebu auta

Trápi vás vysoká spotreba vášho auta? Prinášame rady, ktoré vám pomôžu ju znížiť.

Ilustračná foto — Foto: TASR - Milan Kapusta

BRATISLAVA 23. júna - Plná nádrž benzínu vie poriadne zaťažiť peňaženky. Ten, kto pravidelne do svojho auta tankuje, presne vie, o čom je reč. Spotreba auta sa však dá znížiť a tak aspoň niečo ušetriť. Treba sa ale zamyslieť nad štýlom našej jazdy, aký motor pod kapotou ukrývame a vôbec, na akom type vozidla sa vozíme. Chceli by ste aj napriek tomu, aspoň o niečo svoju spotrebu znížiť? Dá sa to a určite to oceníte najmä na dlhých cestách. Tieto rady skúste dodržiavať a vaše auto aj peňaženka sa vám poďakujú.

Rozmýšľajte pri brzdení

Vodiči by mali dokázať predvídať. Nemyslíme teraz situácie, ktoré sa pravidelne dejú na vozovke, to je samozrejmá vec. Tentokrát narážame na štýl jazdy. To, že každú chvíľu pridávate a následne brzdíte, nie je dobre ani pre vašu spotrebu ani na nervy vodičov idúcich za vami. Dá sa šetriť aj tak, že využijete brzdenie motorom, čo by mal ovládať každý, kto má vodičské oprávnenie. Ďalšia vec sú zápchy, keď môžete, vyhnite sa im. Tu sa totiž autíčko „nakŕmi“ oveľa viac. Zapamätajte si teda, ustálená rýchlosť, zabudnúť na neustále brzdenie a vysoké rýchlosti.

Foto: Pexels

Prevencia na prvom mieste

Tak, ako vy chodíte na preventívne prehliadky, aj vaše auto si zaslúži servis. Preto neutekajte za svojim automechanikom len vtedy, keď je problém. Je totiž známe, že udržiavané vozidlo v dobrej kondícii „žerie“ menej, ako to zanedbávané. Zbytočne neodkladajte ani výmenu pneumatík. Ak má vaše autíčko stále obuté tie zimné, nečudujte sa, že z nádrže ubúda viac.

Vyhoďte zbytočnosti

V prípade, že sa chystáte na dovolenku autom, skúste svojej partnerke vysvetliť, že naozaj nebude potrebovať toľko vecí. Všetci by sme si totiž mali uvedomiť, že čím viac vecí, tým vyššia záťaž a následne vyššia spotreba, najmä pri akcelerácii. Do kufra patrí teda iba to, čo sa naozaj využije.

A toto tiež!

Správne načasovanie vypnutia motora. Ďalšia dôležitá informácia. Keď ste si istý, že budete stáť niekoľko minút je správne motor vypnúť. Na krátke čakanie sa to neopláca a spotrebu neznížite.

Strešné nosiče, boxy a iné doplnky karosérie sa snažte, čo najviac obmedzovať. Pri jazde s nimi sa spolu so zrýchľovaním zvyšuje aj aerodynamický odpor, čoho výsledkom je vyššia spotreba.