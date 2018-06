Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 11 minút 0 zdieľaní Puzzle v obchodoch boli podľa nich gýčové. Slovenky začali vyrábať vlastné s nádhernými obrazmi od našich autorov

Originálne, ekologické, generačné aj relaxačné. Vďaka nápadu dvoch mladých Sloveniek môžete svoj čas tráviť lepšie a poďakuje sa vám za to aj váš mozog.

Baška (vľavo) a Lenka z Trenčína vyrábajú originálne slovenské Pucle. — Foto: archív Pucle

TRENČÍN 23. júna (Dobré noviny) – Spoznali sa na strednej škole a aj napriek tomu, že behali kade-tade po Európe, kamarátstvo im vydržalo. Teraz sa rozhodli spolu podnikať a našincom ukázať, že puzzle nemusia byť iba také tie gýčové, ale originálne práve tým, že sú slovenské. Lenka Kuricová (27) a Barbora Janáková (28) však svoju výrobu posunuli ďaleko pred ostatných, pretože ukazujú, že ich Pucle sa dajú robiť aj ekologicky a že nemusia byť iba na jedno poskladanie, ale pokojne to môže byť generačná hračka, ktorá premení váš interiérový dizajn na jedinečné miesto. A aký je ten pravý recept na úspech? To vám prezradia v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny dve šikovné baby z Trenčína.

Jedna ste sa zo zahraničia vrátila, druhá plánovala odísť. Ako ste sa dostali k nápadu vyrábať puzzle a prečo práve tento produkt?

Lenka: Nápad vznikol v marci 2017. V tom období sme sa obe nachádzali na „životnej križovatke“, keď sme sa rozhodovali, kam sa ďalej pohneme. Aj vďaka inšpirácii, ktorú nám poskytol krásny obchodík značky Remini, sme uvažovali o vytvorení dákeho vlastného dizajnového obchodu. Navrhla som puzzle ako produkt, lebo odmalička rada skladám a puzzle mali pre mňa doslova terapeutické účinky. Obe sme sa toho chytili a spolu sme vymysleli celý produkt za dve hodiny v aute cestou z Bratislavy do Trenčína.

Baška: Pre nás bolo veľmi dôležité sa najmä posunúť v živote vpred. Ja som sa práve vrátila z Londýna, rozišla som sa s frajerom a hľadala som inšpirácie, do čoho by sa dalo pustiť. Keď sme si vymysleli to, že by sme mohli začať tlačiť ilustrácie na puzzle, ihneď mi napadlo, aká by bola škoda, keby sa tieto puzzle museli opäť strčiť naspäť do krabice. A tak skrsol nápad rámu. Najskôr ma však musela Lenka trošku krotiť, vysnívala som puzzle, ktoré budú v ráme držať samé a bez ochrannej fólie. Ale prvé prototypy a prievan ma schladili a posunuli sme sa správnou cestou. (úsmev) Našou druhou výzvou bolo okrem samotného projektu najmä načasovanie si životov a u mňa aj naučení sa time - managementu a work - life balance. Úprimne, musím povedať, že to zo začiatku v mojom prípade veľmi bolelo a skĺbiť full time, neskutočnú potrebu kaviarenského povaľačstva, milión iných projektíkov a začínajúci Pucle biznis bolo veľmi náročné a Lenke zo mňa pravdepodobne vyskočilo aj pár vrások. Avšak, keď sa chce, všetko sa dá a dnes sa na tom už aj zasmejeme.

Foto: archív Pucle

Na trhu je dostupných veľa puzzlí, čím sú výnimočné práve tie vaše?

Lenka: Rozdielov je veľa a jedným z tých najdôležitejších je práve motív. Naše motívy sú od slovenských ilustrátorov, dizajnérov a umelcov. Motívy v obchodoch sú väčšinou gýč a my sme chceli zvoliť úplne opačný prístup. Ďalej sme uvažovali, ako by bolo možné si daný motív po poskladaní vystaviť, keďže ide o reálnych súčasných umelcov. Nechceli sme, aby sa puzzle museli lepiť, bolo pre nás dôležité uchovať ich hravú funkciu. Tak sme vymysleli prototyp rámiku, ktorý ich udrží aj bez použitia lepidla – a dá sa kedykoľvek rozložiť. Pucle sa na priloženej recyklovanej podložke zasunú do rámiku a už ich len zavesiť a tešiť sa z dizajnového prírastku. Každé Pucle obsahujú návod a aj informáciu o autorovi, ktorý vytvoril daný motív. Naše puzzle sú teda komplexný produkt – bystro-krásna skladačka, z ktorej sa stáva interiérový dizajn a kedykoľvek sa dá premeniť naspäť na hru.

Baška: Chceme Pucle vidieť aj ako generačnú hračku - vďaka rámu a fólii sú puzzle chránené a nepodliehajú zbytočnému ničeniu. Vďaka tomu si napríklad môžete s partnerom v mladosti puzzle pekne pri vínku poskladať a zavesiť na stenu a o pár rokov, keď bude ten správny čas, ich so svojimi deťmi zložiť zo steny dole, otvoriť rám a hrať sa opäť. Vďaka priloženým informáciám o danom umelcovi a odkaze na jeho portfólio sa snažíme rozširovať povedomie o šikovných ľuďoch aj (dúfajme) do domácností, ktoré by sa možno nikdy o daných umelcoch a ilustrátoroch nedozvedeli.

Foto: archív Pucle

Čo všetko si u vás môžem zakúpiť? Špecializujete sa aj na rôzne vekové kategórie?

Lenka: Práve teraz máme v ponuke trináš motívov a nájdu sa medzi nimi motívy pre rôzne vekové kategórie a tiež do rôznych interiérov. Vyberáme si od našich šikovných umelcov motívy vytvorené linorytom, tušokresbou, počítačovou grafikou alebo farbičkami. Motívy majú rôznorodý charakter, tak aby sa medzi nimi dalo vybrať do detskej, ale aj do kancelárie. Puzzle sa tiež rôznia počtom dielikov – podľa náročnosti. Nedávno sme spustili aj predaj samotných puzzle – aj bez rámiku – pre prípad, že niekto už náš rámik má a možno si chce obrázok vymeniť.

Baška: Zároveň samotné puzzle sú v našom Pucle tubuse, ale aj v krabičkách uložené ešte v ručne šitých vrecúškach, ktoré spolu s Lenkou šijeme. Veríme, že takéto vrecúška potom nájdu v domácnostiach využitie napríklad na hračky alebo na bylinky. A nedávno sme na marketoch začali ponúkať aj PEKSESO, ktoré sme vytvorili v spolupráci s Ninou Augustínovou Šoškovou v rámci jej Pucle - Čičmany - vzťahy. A určite chceme v takýchto veciach pokračovať.

Jednou z ilustrátoriek je aj Simona Čechová, ktorá na markete v Trnave drží v rukách svoje dizajnové Pucle. Foto: archív Pucle

S podnikaním ste začali takpovediac od piky, nebáli ste sa, že to bude tak trochu risk?

Lenka: Popravde, ja som mala od začiatku pocit, že to má presne takto byť a mala som totálnu dôveru v nás dve, že to dokážeme odraziť od zeme, naučiť sa v tom chodiť a vytvoriť krásnu a úspešnú vec, ktorá bude robiť radosť nám, aj našim zákazníkom. (úsmev) V období, keď sme začali s Pucle, som nemala žiadnu inú prácu a úplne som sa do toho ponorila, čo mi veľmi pomohlo určiť si ďalšie smerovanie. Samozrejme, že sme investovali naše vlastné úspory a bol to risk, ale väčšinou všetky veci, ktoré za niečo stoja, sú na začiatku risk. (úsmev)

Baška: Možnože je práve dobre, že sme vlastne nevedeli, do čoho ideme. Zo začiatku sme mali maximalistické predstavy, avšak rýchlo sme si uvedomili, aké máme finančné, no najmä úložné kapacity (naším skladom sa vlastne stala Lenkina izba). No a tým, že sme nevedeli, čo od toho čakať, tak sme plné entuziazmu išli do všetkého po hlave a s radosťou. A možno práve to bola tá správna cesta.

Čo bolo pre vás na začiatku najťažšie najťažšie?

Baška: Pre mňa tak, ako som už spomínala, bolo zladenie si času. Tým, že som typ človeka, ktorý nevie veľmi oddychovať a je vždy namočený v rôznych projektoch, každý tretí týždeň sa chce učiť hrať na iný hudobný nástroj a hovoriť iným novým jazykom a k tomu samozrejme full time - bojovala som s tým, že som nič nestíhala. Vstúpila som si avšak do svedomia, začala som si plánovať čas, pustila projekty, ktoré neboli dôležité, určila priority a začala sa naplno venovať pochopeniu time - managementu. A každým dňom sa naďalej neustále učím. Veľkou výhodou pre mňa bolo, že ma Pucle a ich tvorba a celý proces neskutočne bavili a vďaka tomu som nemala pocit, že na niečom pracujem, ale že sa zabávam. A možno to je ten recept.

Lenka: Ja osobne mám pocit, že sme stále iba na začiatku. Už sme sa veľa vecí naučili a ušli sme kus cesty, ale stále toho máme veľa pred sebou. (úsmev)

Foto: archív Pucle

Ako sa pozeráte na svoj prvý výtvor a koľko to trvalo, kým ste mali vašu prvotinu v rukách?

Lenka: Priviesť nápad k funkčnému výrobku nám trvalo pol roka. Najprv sme si našli prvé stolárstvo, kde nám urobili prvý prototyp rámiku – ale, samozrejme, nebol úplne funkčný. (smiech) Takže si rámik prešiel niekoľkými prototypmi, hľadali sme vylepšenia, aby všetko fungovalo. Hľadali sme tiež najvhodnejšie súčiastky a najvhodnejších dodávateľov, robili sme skúšky a úpravy. Pôvodne sme nevedeli nič o výrobe ani o jednaní s dodávateľmi, o odberných množstvách a podobne. Počas toho pol roka sme pracovali na samotnom produkte, komunikovali sme s umelcami, robili sme web, grafické návrhy a všetky detaily, ktoré bolo treba. Všetko sme sa učili za pochodu, sediac za Googlom a vypisujúc stovky rôznych e-mailov. V novembri minulého roka boli veci nachystané a spustili sme e-shop.

Baška: Tým, že sme sa do tohto projektu pustili samé a bez akejkoľvek pôžičky, veľa vecí sme sa museli naučiť samé a od základov. Po víkendoch sme šili, skladali puzzle, aby sme ich mohli nafotiť, robili web a učili sa, ako to všetko zladiť dokopy.

Foto: archív Pucle

Ako hodnotíte svoj prvé mesiace podnikania, kam ste sa za ten čas posunuli, čo sa týka tvorby, ale aj nákladu?

Lenka: V novembri 2017 sme začínali s piatimi motívmi a teraz ich máme už trinásť. V druhej várke sme rozšírili rozsah náročnosti pre skladačov a tiež sme vylepšili obal. Pridali sme produkt krabičkových puzzlí na výmenu do rámiku a darí sa nám zvyšovať povedomie o značke. Ľudia nás už spoznávajú, napríklad na Urban Markete, a zákazníci sa vracajú, čo nám robí obrovskú radosť. (úsmev) Náklad je stále pohyblivý, keďže stále vylepšujeme rôzne detaily a výroba je stále v relatívne v malom merítku oproti veľkým koncernom.

Dizajn vašich výrobkov je naozaj originálny. S kým spolupracujete a kto ho pomáha vytvárať?

Baška: Čo sa týka dizajnu tubusov, koncept sme si vymysleli samé - od začiatku sme vedeli, že nechceme Pucle dávať do krabíc, aké sú bežne v obchodoch. Tým, že k puzzle pribudol aj rám, vedeli sme, že potrebujeme niečo, čo bude vyzerať lepšie. Keď sme mali celú ideu vymyslenú, oslovili sme našu kamarátku Zuzku Liptákovú, grafickú dizajnérku, ktorá nám vytvorila logo a určila základnú identitu. Od toho sme sa spolu pustili do tvorby vzhľadu tubusov, kde sme sa vzájomne dopĺňali a tvorili.

Foto: archív Pucle

Veľa ľudí dnes zaujíma aj to, ako daný produkt vznikol a či je to v súlade s prírodou. Ako je to u vás?

Baška: U nás to bol jeden z hlavných apelov, keď produkt vznikal, no zároveň sme si uvedomovali, že plastu sa určite nevyhneme, keď chceme fóliu, ktorá by puzzle chránila a zároveň neznehodnocovala výzor ilustrácie. Takmer všetko ostatné je však vyrobené z recyklovanej lepenky, rám je ručne robený z bukového dreva a bavlnené vrecúška, ktoré šijeme je možné využiť aj na iné veci - a tubus, samozrejme, tiež - zmestí sa vám do neho napríklad 5 kg ovsených vločiek z obchodu, ktoré predávajú bez obalu. (smiech) . Zároveň som počas tohto projektu vymyslela ďalší projekt, ktorý sa práve zaoberá neničením prírody. Ide o to, že pri akomkoľvek podnikaní alebo výrobe vzniká nejaký odpad. Často je to odpad, ktorý dané firmy nevedia zúžitkovať. Uvedomila som si avšak, že tento odpad môže pre niekoho iného znamenať produkt alebo potrebný materiál - a tak som založila skupinu na Facebooku, ktorá sa tejto téme venuje a vďaka ktorej napríklad aj my zháňame bublinkové fólie, do ktorých Pucle balíme, keď ich odosielame poštou, namiesto toho, aby sme tento plast kupovali.

Foto: archív Pucle

Kto je váš bežný zákazník?

Lenka: Pôvodne sme si mysleli, že naši hlavní zákazníci budú rodiny, ale zisťujeme, že skladanie veľmi baví mladé páry, ktoré si zariaďujú domácnosť. (smiech) Všeobecne sú však Pucle super pre všetkých, ktorí majú radi kultúru a dizajn, a tiež pre všetkých, ktorí si radi cibria mozog.

Ako nám skladanie puzzlí prospieva?

Lenka: Mňa skladanie strašne baví, je to obrovský mentálny relax. Puzzle majú dokázaný pozitívny účinok pre mozog a aj to je pre nás veľmi dôležité. Pri skladaní sa zapájajú obe hemisféry a vytvára sa dopamín, čo je taká omladzujúca kúra pre mozog. Skladanie Puclí zlepšuje aj pamäť a učeniaschopnosť, pomáha pri sústredení a podporuje vizuálne aj logické myslenie. Všetky tieto pozitívne efekty sú dôležité nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Pucle vytvárajú ideálny priestor pre aktívny mozgový relax a aktívnu meditáciu.

Baška: Zároveň skladanie puzzlí pomáha aj v momentoch života, keď nám nie je veľmi do smiechu a postihla nás horšia životná udalosť a vtedy puzzle pôsobia priam terapeuticky.

Baška (vľavo) a Lenka na markete v rodnom Trenčíne. Foto: archív Pucle

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Lenka: Po lete chystáme nové motívy a väčšie formáty. (úsmev) Ľudia sa nás často pýtajú na ešte zložitejšie skladanie, tak pre nich chystáme pod stromček aj tisícky. Práca na Pucliach nás teší a neustále vymýšľame vylepšenia a hľadáme nové motívy medzi umelcami. Taktiež chystáme nový web a rôzne bonusové produkty k jednotlivým motívom. Časom by sme sa určite chceli dostať aj za hranice Slovenska, máme veľmi pozitívne ohlasy od zákazníkov z Nemecka či Francúzska, ktorých sem-tam stretávame na marketoch. Zatiaľ najďalej Pucle cestovali do Indie. (úsmev) Tešíme sa z každého malého úspechu a neuveriteľne nás baví posúvať Pucle ďalej.