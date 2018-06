Dobré noviny

Dnes o 15:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní EXKLUZÍVNE: Superstar Tereza Mašková nečakane vystúpi na Slovensku, jej koncert bude zadarmo

Účasť talentovanej krásky je jedným z najväčších prekvapení podujatia, ktoré sa bude konať už o niekoľko dní.

Úžasná Tereza Mašková — Foto: Instagram/superstartv2018

BRATISLAVA 22. júna - Pripravovaný Urban Art Festival už onedlho otvorí svoje brány. Naše hlavné mesto ožije a návštevníkom tejto výnimočnej udalosti ponúkne bohatý program. Nudiť sa určite nebude nikto a na svoje si prídu malí aj veľkí. Organizátori pripravili mnoho prekvapení, ktoré postupne odkrývajú.

Dobrým novinám sa podarilo zistiť, že jedným z nich by malo byť aj vystúpenie krásnej, talentovanej a úžasnej novopečenej víťazky tohtoročnej Superstar, Terezy Maškovej. Dobré noviny víťazku speváckej súťaže kontaktovali a zistili sme, či sa skutočne môžu návštevníci a obyvatelia nášho hlavného mesta už o týždeň tešiť na prvý samostatný koncert najnovšej Superstar: „Áno, je to pravda, 30.6. budem koncertovať v Bratislave,“ povedala pre Dobré noviny. Prezradila okrem iného aj to, na aké piesne sa môžu jej fanúšikovia tešiť: „Zaspievam piesne známe zo Superstar, ale aj také, ktoré mám ja osobne veľmi rada a diváci ich zatiaľ odo mňa nikde nepočuli.“

Ružovovlasá speváčka svoje zlato v hrdle predvedie v sobotu 30. júna vo večerných hodinách v Bratislave v rámci Urban Art Festivalu. A navyše zadarmo. Aby bola šou dokonalá do poslednej bodky, Terezku budú doprevádzať aj slovenské hudobné špičky v zložení Michal Bugala, Štefan Bugala, Juraj Gregorík, Pavol Bartovic a Palo Hubinák.

Na účasť Terezy Maškovej na pouličnom bratislavskom festivale sme sa opýtali aj jedného z organizátorov, výkonného riaditeľa krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Lukáša Dobrockého. „Áno, Tereza Mašková bude jednou z účinkujúcich na Urban Art Festivale. Nejde však o jediné prekvapenie, ktoré sme si pre návštevníkov pripravili,“ uviedol pre Dobré noviny.