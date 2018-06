TASR

Dokopaný Neymar je fit, Kostarika túži prekvapiť

Najdrahší hráč sveta v sezóne laboroval so zlomenou nohou, ale v príprave pred turnajom už strelil góly Chorvátom aj Rakúšanom a zdalo sa byť všetko v poriadku.

Brazílsky hráč Neymar. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 21. júna (TASR) - Po rozpačitom štarte do turnaja potrebujú päťnásobní futbaloví majstri sveta z Brazílie v druhom zápase E-skupiny na MS v piatok proti Kostarike zabodovať naplno. V Petrohrade sa pozornosť opäť sústredí na útočníka "kanárikov" Neymara, ktorý musel prekonať problém so zraneným členkom. V prvom súboji výber trénera Titeho remizoval so Švajčiarmi 1:1, Kostaričania podľahli Srbom 0:1.

Dvadsaťšesťročný Neymar bol v prvom zápase neefektívny a mužstvo jeho góly potrebuje. Proti Švajčiarom viac zaujal jeho "špagetový účes" a brazílske médiá po zápase ironicky glosovali: "Účes 10 - Futbal 0." Najdrahší hráč sveta v sezóne laboroval so zlomenou nohou, ale v príprave pred turnajom už strelil góly Chorvátom aj Rakúšanom a zdalo sa byť všetko v poriadku. Teraz to však musí dokázať na MS. "Helvéti" sa ho pokúšali zastaviť všetkými spôsobmi, aj nedovolenými a traja z nich dostali po zákrokoch na neho žlté karty. "Neymar sa sťažoval na bolesti členka po početných fauloch, ktoré utrpel od švajčiarskych hráčov. V stredu však už trénoval," uviedla na sociálnej sieti Brazílska futbalová konfederácia (CBF).

Autor brazílskeho gólu do švajčiarskej siete Philippe Coutinho spoluhráča podporil. "Každý ide po Neymarovi. Keď hrá, súperi sa ho stále pokúšajú zastaviť faulmi. Hrajú proti nemu veľmi tvrdo. Neymar je jeden z najlepších hráčov na svete a pre nás je veľmi dôležitý. Je naša obrovská opora. Je aj statočný a neustále musí čeliť atakom súpera. Vždy sa snaží niečo vymyslieť," citovala ho agentúra DPA. "Chceli sme prvý zápas vyhrať, ale iba sme remizovali. Teraz máme ďalšiu možnosť na víťazstvo. Chceme hrať zodpovedne, veď hráme v brazílskom drese, no chceme si to aj užiť. Musíme hrať atraktívne a odvážne," dodal Coutinho.

Kostaričania, senzační štvrťfinalisti MS 2014 v Brazílii, hrali proti Srbom sympaticky. Inkasovali však z priameho kopu po krásnej strele Alexandra Kolarova a nepodarilo sa im s výsledkom už nič urobiť. "Los Ticos" túžia po lepšom výsledku, hoci favorit je jasný. "Mnoho ľudí nám verí. Veria v túto generáciu hráčov. My sme za to vďační. Pokúsime sa im splatiť dôveru dobrým výsledkom, alebo aspoň dobrým výkonom," citoval web fifa.com stredopoliara Celsa Borgesa.

Duel v Petrohrade má výkop v piatok o 14.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Holanďan Björn Kuipers. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.