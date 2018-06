TASR

Mbappe po postupovom góle Francúzov: Je to sen

Mbappeho gól znamenal definitívny koniec nádejí na postup Peruáncov.

Na snímke francúzsky útočník Kylian Mbappé oslavuje svoj úvodný gól v zápase C-skupiny MS vo futbale Francúzsko - Peru v ruskom Jekaterinburgu vo štvrtok 21. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 22. júna (TASR) - Francúzsko si po druhom tesnom víťazstve v C-skupine v predstihu vybojovalo miestenku v osemfinále futbalových MS 2018. Gól mladíka Kyliana Mbappeho znamenal aj definitívny koniec nádejí na postup Peruáncov, keďže tí prehrali druhýkrát 0:1 a v záverečnom zápase proti Austrálii budú hrať už iba o česť.

"Les Bleus" mali v úvode tri dobré šance na otvorenie skóre, no Antoine Griezmann, Paul Pogba a ani Raphael Varane minuli bránku. Po pol hodine sa dostali k slovu aj Peruánci, Paolo Guerrero však trafil z vnútra šestnástky len do Huga Llorisa. Tridsaťjedenročný brankár Tottenhamu Hotspur nastúpil na svoj jubilejný stý zápas v reprezentačnom drese, v sedemdesiatich šiestich z nich viedol svoje mužstvo ako kapitán. V 35. minúte padol jediný gól stretnutia, keď tečovanú strelu Oliviera Girouda poľahky dokopol do prázdnej bránky Mbappe. Ofenzívny hráč Paríža St. Germain sa tak stal vo veku 19 rokov a 183 dní najmladším strelcom v histórii francúzskej reprezentácie na veľkých podujatiach. "Bol som šťastný, že sa mi podarilo dať gól. Je to pre mňa ako sen hrať na majstrovstvách sveta a skórovať," citovala Mbappeho agentúra DPA.

Krátko pred koncom prvého polčasu mohol pridať druhý gól ľavý obranca Lucas Hernandez, no zblízka namieril len do peruánskeho brankára Pedra Gallesa. Hneď po zmene strán vystrelil z vyše dvadsiatich metrov Pedro Aquino, ale jeho delovka opečiatkovala len spojnicu Llorisovej bránky. Zverenci trénera Didiera Deschampsa nepredvádzali ani vo svojom druhom vystúpení na MS 2018 žiadne ofenzívne divadlo. V druhom polčase boli nevýrazní, zamerali sa na udržanie si jednogólového náskoku, čo sa im nakoniec aj podarilo. "Hráči Peru ukázali veľkú vôľu po víťazstve. V druhom polčase sme veľmi trpeli. Mali sme problémy, ale bojovali sme. Kvalifikovali sme sa však do ďalšej fázy a to bol náš cieľ pred zápasom. Chceme víťazstvo aj v treťom zápase v skupine," uviedol francúzsky tréner.

Peruánci sa vrátili na scénu majstrovstiev sveta po 36 rokoch, no so šampionátom v Rusku sa rozlúčia už po bojoch v základnej skupine. "Ďakujeme peruánskym fanúšikom za veľkú podporu v Rusku. Proti dvom ťažkým súperom sme nechali na ihrisku všetky sily. Máme pred sebou ešte jeden zápas a majstrovstvá sveta uzavrieme rovnakou bojovnosťou," vyhlásil brankár juhoamerického tímu.

"Dali sme do toho všetko. Nemôžem môjmu tímu nič vyčítať. Byť na MS je pre nás užitočná lekcia. Chceme sa so šampionátom rozlúčiť čo najlepšie," zneli slová kouča reprezentácie Peru Ricarda Garecu.