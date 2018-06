TASR

Dnes o 12:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní PRIESKUM: Kto by v polovici júna vyhral parlamentné voľby?

Smer-SD by v parlamente získal 35 kresiel, SaS 26, Kotlebova ĽSNS 19, SNS 17, Sme rodina - Borisa Kollár 16 kresiel.

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. júna (TASR) - Parlamentné voľby by v júni vyhrala vládna strana Smer-SD so ziskom 21 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila SaS, ktorú by podporilo 15,5 percenta voličov. Trojicu uzatvára ĽSNS, ktorej by svoj hlas odovzdalo 11,1 percenta respondentov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO.

Na štvrtom mieste by skončila strana SNS, volilo by ju 10,2 percenta oslovených. Nasledujú Sme rodina - Boris Kollár (9,3 percenta), OĽaNO - NOVA (8,6 percenta), KDH (7,2 percenta) a Most-Híd (6,3 percenta). Pred bránami Národnej rady SR by ostali Progresívne Slovensko (4 percentá), Spolu - občianska demokracia (3,8 percenta) a SMK-MKP (2,4 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani dvojpercentnú podporu.

Smer-SD by v parlamente získal 35 kresiel, SaS 26, Kotlebova ĽSNS 19, SNS 17, Sme rodina - Borisa Kollár 16 kresiel. OĽaNO - NOVA by získalo 15 kresiel, KDH 12 kresiel a Most-Híd desať kresiel.

Prieskum sa realizoval od 18. do 21. júna na vzorke 1000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku - "Ak by sa tento víkend konali voľby do parlamentu, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí".

Na voľbách by sa zúčastnilo 71,8 percenta opýtaných, 11 percent respondentov by určite nešlo voliť, 16,1 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volili a 1,1 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho by volili.