Americká speváčka a skladateľka Cyndi Lauper má narodeniny

Speváčka bola známa svojim idiosynkratickým štýlom, čo jej pomohlo urobiť jej sólový prelom v osemdesiatych rokoch.

Cyndi Lauper, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Queens/Bratislava 22.júla (TASR)- Americká speváčka, skladateľka a herečka počas svojej kariéry predala 60 miliónov hudobných nosičov a stala sa prvou interpretkou, ktorej štyri skladby z jednej platne obsadili prvých 5 priečok hitparády Top Five. Medzi jej najznámejšie hity patria Girls Just Want To Have Fun a Time after Time. Speváčka sa dnes dožíva 65 rokov.

Cyndi Lauper (rodným menom Cynthia Ann Stephanie Lauper) sa narodila 22. júna 1953 v Queense v New Yorku (USA). Začínala v skupine Blue Angel. Zoznámila sa s Johnom Turim, zložili spolu niekoľko skladieb, ktoré neskôr vyšli na eponymnom debute v Polydor Records. Najúspešnejším singlom speváčky bola v tom čase coververzia skladby I'm Gonna Be Strong od Gene Pitneyho. V roku 1982 sa zoskupenie rozpadlo a speváčka sa vydala na vlastnú sólovou dráhu.

Spoločne s kapelou The Hooters vydala debutový album She’s So Unusual, ktorý jej priniesol výrazný komerčný úspech.

Cesta ku sláve však bola zaslúžená. "Keď som vydala prvý album, pracovala som 350 dní v roku, odohrala som tristo koncertov. Áno, sme slávni a bohatí, ale je to vydreté, tomu verte," uviedla v jednom z rozhovorov.

Speváčka bola známa svojim idiosynkratickým štýlom, čo jej pomohlo urobiť jej sólový prelom v osemdesiatych rokoch. Extravagantné oblečenie, rúžová farba vlasov a hudobný štýl, ktoré Lauper milovala si veľmi rýchlo získali sympatie mladých poslucháčov. Rebelka priam raketovo obsadzovala prvé priečky hitparád aj v iných krajinách.

Do roku 2008 nahrala 11 hudobných albumov, viac ako 40 singlov. Celosvetovo sa jej podarilo predať viac ako 60 miliónov hudobných nosičov. V tom istom roku vydala albumy Bring Ya to the Brink, nasledoval Memphis Blues nominovaný na Grammy v roku 2010 a potom vyhrala cenu Tony za sériu hitov Broadwayovej hudobnej Kinky Boots. Je dvojnásobnou držiteľkou ceny Grammy a jedného ocenenia Emmy.

Skladba "True Colours" sa doslova stala hymnou gayov a Cyndi sa stala jednou z najplodnejších a impozantných spojencov LGBT komunity.

Cyndi Lauper zaznamenala popularitu nielen v éteri, nenapodobiteľnú speváčku si všimli aj filmoví tvorcovia. Na striebornom plátne sa objavila v dokumentárnom filme Cyndi Lauper - Twelve Deadly Cyns ...and Then Some, ktorý bol nakrútený v roku 1994 v réžii Patricie Bircg a Scotta Kalverta. Zahrala si aj v epizódach seriálu Bones (Kosti, 2005-2017) aj v snímke The Ghost in the Machine (Spor duše s telom, 2012).

Manželom speváčky, ktorej temperament uchvátil davy poslucháčov, je David Thornton. Manželský pár má spolu jedného syna.

Speváčka sa venuje aj charite. V roku 2014 sa rozhodla pomáhať mladým bezdomovcom s menšinovou sexuálnou orientáciou. Cyndi Lauper pre nich otvorila v New Yorku útulok. Tridsať lôžok slúži osobám, ktoré odmieta vlastná rodina kvôli ich inakosti.