TASR

Dnes o 08:05 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Trotz chce pomôcť New Yorku Islanders k zisku Stanleyho pohára

Päťdesiatpäťročný Trotz pôsobil vo Washingtone štyri sezóny, počas ktorých získal so zverencami dve Prezidentské trofeje za prvenstvo v základnej časti.

Na snímke Barry Trotz. — Foto: TASR/AP

New York 22. júna (TASR) - Hokejový tréner Barry Trotz bude po odchode z Washingtonu Capitals pôsobiť v NHL na striedačke New Yorku Islanders. Vo funkcii kouča "ostrovanov" nahradil Douga Weighta.

Päťdesiatpäťročný Trotz pôsobil vo Washingtone štyri sezóny, počas ktorých získal so zverencami dve Prezidentské trofeje (2015/2016, 2016/2017) za prvenstvo v základnej časti. Zakaždým postúpil do play off, no najväčší úspech dosiahol až v nedávno skončenom ročníku. Klub z hlavného mesta USA doviedol k premiérovému zisku Stanleyho pohára.

"Bol som príjemne prekvapený, že krátko po ukončení pôsobenia na striedačke Washingtonu sa mi ozval generálny manažér Islanders Lou Lamoriello. Povedal mi o svojej vízii i o tom, že chce v klube zmeniť veľa vecí. Jeho slová na mňa veľmi zapôsobili. Aj vo Washingtone ma angažovali pre to, aby som trochu zmenil kultúru a snažil sa Capitals pomôcť k zisku Stanleyho pohára, S rovnakým cieľom prichádzam aj do New Yorku," povedal Trotz pre oficiálnu webovú stránku profiligy.