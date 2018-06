TASR

Dnes o 08:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Argentína nastúpi na MS proti Chorvátsku so zmenami v zostave

Chorváti budú chcieť po víťazstve 2:0 nad Nigériou zobrať body aj Juhoameričanom a v predstihu si zabezpečiť postup do osemfinále.

Na snímke hráč Argentíny Willy Caballero. — Foto: TASR

Nižnij Novgorod 21. júna (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Jorge Sampaoli avizoval pred druhým vystúpením jeho tímu na MS 2018 proti Chorvátsku zmeny v zostave. "Albicelestes" v úvodnom súboji iba remizovali s nováčikom z Islandu 1:1. Chorváti budú chcieť po víťazstve 2:0 nad Nigériou zobrať body aj Juhoameričanom a v predstihu si zabezpečiť postup do osemfinále.

"Proti Nigérii sme hrali veľmi kompaktne a tak isto chceme pôsobiť aj v zápase proti Argentíne. Hral som na poste defenzívneho stredopoliara, kde sa mi to páči. Keď ma však bude chcieť tréner použiť inde, tak sa prispôsobím," citoval portál fifa.com kapitána chorvátskej reprezentácie Luku Modriča.

Podľa stredopoliara Matea Kovačiča sa "Vatreni" nemajú proti Argentíne čoho obávať. "Myslím, že máme lepších hráčov ako Argentína, keď nepočítam Messiho. Rešpektujeme každého súpera, no musíme sa sústrediť na našu hru. Sme pripravení a máme veľkú motiváciu postúpiť zo skupiny."

Lionel Messi dal svoj prvý reprezentačný gól v marci 2006 práve proti Chorvátsku. "On je 50 percent Argentíny. Keď ho budeme dobre brániť, tak máme veľkú šancu uspieť. V našom tíme je skvelá atmosféra a všetci sa tešíme na tento veľký zápas," uviedol útočník Ante Rebič.

Mužstvá nastúpili proti sebe na majstrovstvách sveta zatiaľ iba raz. Vo Francúzsku 1998 zvíťazili Juhoameričania 1:0 gólom Hectora Pinedu. Pred dvadsiatimi rokmi boli však napokon úspešnejší Chorváti, ktorí obsadili tretie miesto, Argentína sa lúčila s turnajom po prehre vo štvrťfinále. Celkovo hrali títo súperi proti sebe štyrikrát, pričom dvakrát vyhrala Argentína, raz Chorvátsko a jeden duel sa skončil nerozhodne.

"Modro-bieli" nastúpia proti Chorvátom pod tlakom. Nečakaná remíza z prvého duelu im skrížila plány a vo svojom druhom vystúpení na MS 2018 budú chcieť bodovať naplno. "Všetci hráme vo veľkých kluboch, v ktorých sme pod neustálym tlakom. My hráči a takisto aj tréner vieme, čo máme robiť v tejto situácii. Chorváti sú veľmi technickí hráči, no v obrane nechávajú voľné priestory," vyhlásil útočník Paulo Dybala.

Tréner Sampaoli urobí podľa všetkého viaceré zmeny v základnej zostave, od začiatku by mal nastúpiť stopér Gabriel Mercado. "Nemyslím si, že po remíze s Islandom sme sa dostali do problémov. Veľa favoritov zaváhalo, alebo vyhralo s problémami. Je to normálne," povedal hráč španielskeho tímu FC Sevilla.

Po nevydarenom vstupe do šampionátu sa skepticky vyjadril na adresu Sampaoliho legendárny Diego Maradona. "Keď budeme hrať takto aj naďalej, tréner sa nebude môcť vrátiť späť do Argentíny. Vyzerá to tak, ako by nemal žiadny plán."

Zápas Argentína - Chorvátsko sa začne vo štvrtok 21. júna o 20.00 SELČ v Nižnom Novgorode, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavným rozhodcom je Ravshan Irmatov z Uzbekistanu.