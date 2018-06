TASR

Francúzi si proti Peru zabezpečili postup do osemfinále

O ich víťazstve rozhodol gól Kyliana Mbappeho v 34. minúte. Útočník parížskeho St. Germain sa stal vo veku 19 rokov, 6 mesiacov a jeden deň najmladším francúzskym autorom gólu na finálovom turnaji MS.

Na snímke vpravo francúzsky útočník Kylian Mbappé strieľa úvodný gól, vľavo prekonaný peruánsky brankár Pedro Gallese v zápase C-skupiny MS vo futbale Francúzsko - Peru v ruskom Jekaterinburgu vo štvrtok 21. júna 2018.

Jekaterinburg 21. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska zvíťazili vo štvrtkovom dueli C-skupiny MS nad Peru 1:0. Po dvoch zápasoch majú na konte plný počet bodov a po Rusku a Uruguaji sú tretím tímom s istotou postupu do osemfinále.

O ich víťazstve rozhodol gól Kyliana Mbappeho v 34. minúte. Útočník parížskeho St. Germain sa stal vo veku 19 rokov, 6 mesiacov a jeden deň najmladším francúzskym autorom gólu na finálovom turnaji MS. Prekonal doterajší rekord Davida Trezegueta, ktorý na MS 1998 skóroval do siete Saudskej Arábie vo veku 20 rokov a 246 dní.

Pre Peru je to druhá prehra na šampionáte, ktorý sa pre nich skončí po skupinovej fáze. Uzavrú ju v utorok 26. júna od 16.00 proti Austrálii. Francúzi odohrajú tretí duel v rovnaký deň od 16.00 proti Dánsku.

C-skupina, 2. kolo: Francúzsko - Peru 1:0 (1:0) Gól: 34. Mbappe. ŽK: Matuidi, Pogba - Guerrero, Aquino. Rozhodcovia: Hassan – Al Hammadi, Al Mahri (všetci SAE), 32.789 divákov. Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba (89. N'Zonzi), Kante - Mbappe (75. Dembele), Griezmann (80. Fekir), Matuidi - Giroud Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez (46. Santamaria), Trauco - Aquino Sanchez, Yotun (46. Farfan) - Carrillo, Cueva (82. Ruidiaz), Flores - Guerrero

Už prvá štvrťhodina hry priniesla viacero zaujímavých situácií dokumentujúcich hernú prevahu Francúzov. Griezmann najskôr z ostrého uhla netrafil bránku a ľavú žrď Galleseho bránky tesne minul aj pokus Pogbu. V 14. minúte Griezmannov center z rohu našiel hlavu Varanea, ale ani on nenasmeroval loptu do priestoru bránky.

Peruánci si začali dávať väčší pozor na chyby a postupne sa osmeľovali aj v ofenzíve. Ich najväčšiu šancu v prvom polčase nevyužil Guerrero, keď v 31. minúte prebral loptu v šestnástke, no jeho pokus ľavačkou zmaril brankár Lloris. Táto situácia ich mrzela o to viac, že v 35. minúte Giroud prehodil brankára Galleseho a loptu dostal do bránky Mbappe - 1:0. Francúzi mohli ísť do šatní ešte spokojnejší, ale obranca Hernandez trafil v 43. minúte iba peruánskeho brankára.

Päť minút po zmene strán mohlo byť vyrovnané, ale ďalekonosná strela Aquina sa iba obtrela o pravú žrď bránky Francúzska. Peruánci na niekoľko minút prevzali iniciatívu, snažili sa aj o zakončenie, ale pokusy Carrilla v 63. minúte a Advinculu o päť minút neskôr nesmerovali na bránku.

Francúzi boli dlhé minúty v druhom polčase ofenzívne pasívni, ich prvá strela prišla až v 82. minúte, ale Dembele v sľubnej pozícii nenamieril presne. "Les Bleus" si napokon tesné víťazstvo ustrážili, súpera v závere nepustili do vážnejšej šance.

Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Hráči Peru ukázali veľkú vôľu po víťazstve. V druhom polčase sme veľmi trpeli. Mali sme problémy, ale bojovali sme. Kvalifikovali sme sa však do ďalšej fázy a to bol náš cieľ pred zápasom. Chceme víťazstvo aj v treťom zápase v skupine."

Ricardo Gareca, tréner Peru: "Dali sme do toho všetko. Nemôžem môjmu tímu nič vyčítať. Byť na MS je pre nás užitočná lekcia. Chceme sa so šampionátom rozlúčiť čo najlepšie."

Pedro Gallese, brankár Peru: "Ďakujeme našim fanúšikom za veľkú podporu v Rusku. Proti dvom silným súperom sme stratili šancu na postup, ale ešte nekončíme. Chceme sa s MS rozlúčiť kvalitným výkonom a výsledkom."