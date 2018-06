TASR

Dnes o 08:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Všetkých 12 futbalových klubov podalo prihlášky do nového ročníka FL

Zástupcovia Únie ligových klubov (ÚLK) sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali príprave nového ročníka Fortuna ligy.

Aj hráči MFK Ružomberok začali prípravu na novú sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy. — Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 21. júna (TASR) - Zástupcovia Únie ligových klubov (ÚLK) sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali príprave nového ročníka Fortuna ligy. Prihlášky do nej podalo vrátane nováčika zo Serede všetkých 12 klubov, ktoré splnili aj ostatné podmienky pre štart v najvyššej súťaži.

K jednej zmene došlo v programe úvodného kola Fortuna ligy 2018/19. Zápas FC Nitra – AS Trenčín sa bude hrať v pondelok 23. júla o 19.00 h, teda o deň neskôr, ako bolo plánované. Dôvodom posunu je kolízia so stretnutím ViOn Zlaté Moravce – Slovan Bratislava. "Rekonštrukčné práce na štadióne v Nitre sa už blížia k úspešnému koncu, svoj prvý domáci zápas v novom ročníku však odohrajú Nitrania ešte v Zlatých Moravciach. Keďže Slovan aj Trenčín zasiahnu vo štvrtok 19. júla do kvalifikácie Európskej ligy, na duely našej ligy môžu nastúpiť najskôr v nedeľu. Preto ViOn privíta Bratislavčanov v nedeľu 22. júla a o deň neskôr sa na tom istom štadióne odohrá zápas Nitra – Trenčín," citovala oficiálna stránka súťaže výkonného riaditeľa ÚLK Michala Mertinyáka.

Tretí zo slovenských zástupcov v Európskej lige DAC Dunajská Streda sa v prvom kole Fortuna ligy predstaví v Podbrezovej takisto v nedeľu 22. júla. Zvyšné tri stretnutia Ružomberok – Sereď, Michalovce – Žilina a Senica – Trnava sú predbežne naplánované na sobotu 21. júla. "Do programu prvého kola ešte môže zasiahnuť výber televíznych spoločností, ktoré budú v novej sezóne vysielať priame prenosy z Fortuna ligy. Rokovania s partnermi prebiehajú a v blízkej budúcnosti budeme fanúšikov informovať aj o tejto téme," dodal Mertinyák.