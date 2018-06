TASR

Čanecký a Jaseková majstrami Slovenska v časovke

Medzi mužmi do 23 rokov vyhral Matúš Štoček. Najlepšia slovenská juniorka bola Petra Machálková.

Na snímke slovenský cyklista Marek Čanecký. — Foto: TASR/Branislav Račko

Karlove Vary 21. júna (TASR) - Majstrom Slovenska v časovke jednotlivcov sa vo štvrtok na spoločných MSR a MČR v cyklistike v Karlových Varoch a Plzni stal tretíkrát za sebou Marek Čanecký. Štyridsať kilometrov prešiel v čase 1:03:18 hodiny. V ženskej kategórii triumfovala na polovičnej trati Tatiana Jaseková časom 36:12 minúty. V absolútnom poradí zvíťazila Češka Tereza Korvasová (35:17), Jaseková skončila tretia.

"Bola to náročná časovka s ťažkým kopcom na úvod. Ráno som sa necítila najlepšie, no od štartu mi však nohy išli veľmi dobre a zvládla som to bez problémov. Bola som dobre naladená, darilo sa mi dvíhať tempo a roztočila som to, ako som chcela. Veľkú zásluhu na tom má moja nová trénerka Lenka Ilavská, ktorá ma na dnešný deň dlhodobo pripravovala. Tento úspech pre mňa znamená veľmi veľa. Je pre mňa prvý v živote a je zadosťučinenie za to množstvo tréningov," citoval Jasekovú portál cycling-info.sk.

Medzi mužmi do 23 rokov vyhral Matúš Štoček. Najlepšia slovenská juniorka bola Petra Machálková. V celkovom poradí obsadila štvrté miesto, vyhrala Češka Markéta Hájková. Medzi juniormi bol zo Slovákov najrýchlejší Adam Foltán, celkovo druhý, vyhral Čech Karel Vacek.