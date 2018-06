Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vynaliezavý otecko utíšil plačúce bábätko jediným zvukom. Skúsite aj vy?

Otecko sa pri utešovaní svojej dcérky vynašiel. Takýmto nezvyčajným zvukom ju vždy utíši.

— Foto: Repro foto YouTube

LONDÝN 21. júna - Deti sú radosť, no rodičov vedia aj poriadne potrápiť. Keď sa také maličké bábätko rozplače, snažíme sa spraviť všemožné, aby sme ho utíšili. Nakŕmime ho, prechádzame sa s ním, spievame mu alebo sa s ním rozprávame. Keď ale nič nefunguje, každá matka či otec sú občas zúfalí. Nie je to žiadne zlyhanie. Rodičom ale nič iné nezostáva len skúšať stále nové triky, ktoré by na dieťa mohli zabrať. Otecko Daniel Eisenman môže byť inšpiráciou pre mnohých rodičov. On sa tiež musel pri svojej uplakanej dcérke vynájsť. Nezvyčajný zvuk, ktorý na jeho princeznú zafungoval natočil na video. Nuž, zvláštne ale účinné.