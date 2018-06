TASR

Aplikácia by mohla sprístupniť liečenie zo závislosti na marihuane

Marihuana patrí medzi ľahké drogy, čo znamená, že neexistuje smrteľné predávkovanie. U pravidelných užívateľov môže vyvolať zdravotné, najmä psychické problémy.

Bratislava 21. júna (TASR) – Skoro polovica devätnásťročných a takmer 60 percent 23-ročných malo už v živote skúsenosť s marihuanou. Vyplýva to z anonymných výskumov Európskeho školského prieskumu alkoholu a iných drog (ESPAD) a Global Drug Survey. Takmer štvrtina by chcela užívanie marihuany znížiť, no len veľmi malé percento sa obracia na odborníkov. Riešením by mohla byť anonymná aplikácia, ktorá by ponúkala asistovanú samoliečbu.

Celkové štatistiky liečených pre závislosť od marihuany vykazujú podľa Národného centra zdravotníckych informácií každoročný nárast. V roku 2017 sa z tejto závislosti liečilo približne 700 ľudí. „Počet liečených zo závislosti na kanabise sa za posledných desať rokov zdvojnásobil,“ povedala Simona Selepová, psychologička z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave. Užívateľov je stále viac ako tých, ktorí podstúpia liečbu.

Podľa prieskumu Global Drug Survey, ktorého sa zúčastnilo 3726 Slovákov s priemerným vekom 23 rokov, každý druhý človek aspoň raz v živote užil marihuanu. Z čoho štvrtina ju užíva pravidelne. Tridsať percent respondentov povedalo, že by chcelo užívanie marihuany obmedziť, iba dve percentá však boli ochotné vyhľadať odbornú pomoc. "V rámci celosvetového výskumu boli tieto hodnoty najnižšie práve na Slovensku," dodal Boris Rašo, psychológ v CPLDZ.

Medzi dôvody, prečo ľudia nepodstúpia liečbu, patrí mylné presvedčenie, že marihuana nevyvoláva závislosť. "Existuje nie málo ľudí, ktorí sú závislí a nie je to len zlozvyk, ale stav s abstinenčnými príznakmi, kde je na mieste liečba," vysvetlil Ľubomír Okruhlica, riaditeľ CPLDZ. Závislí majú navyše obavu z evidencie, ktorá by ich mohla ovplyvniť v budúcnosti. Okruhlica odporúča zvýšenie zdravotníckej osvety, kedy by bolo zdôrazňované, že kanabis vyvoláva závislosť, ktorá je liečiteľná.

Ďalším krokom by mohlo byť zriadenie celoslovenskej špecializovanej anonymnej linky pomoci alebo aplikácie, čo umožní prístup tým, ktorí majú strach z registrácie. "V Nemecku existuje program anonymnej internetovej linky, ktorá je prepojená s odborníkmi. Je možné zaviesť proces samoliečby, ktorý by bol odborne štruktúrovaný. Ide o redukciu smerom k abstinencii," povedal Okruhlica. Takáto aplikácia by mala byť zastrešená sekciou protidrogovej politiky na ministerstve zdravotníctva, no v dohľadnej dobe sa žiadne podobné riešenie nepredpokladá. Posledným krokom je zvýšiť kapacitu a motiváciu psychiatrov liečiť ľudí, ktorí majú problémy s marihuanou.

