Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Reakcia dcérky Beyoncé a rapera Jay Z na sexi video jej rodičov vás dostane do kolien

Aj deti slávnych ľudí sú len deti. Dôkazom je video zachytávajúce pohoršenú dcéru Beyonce a Jay-Z.

— Foto: Sara Emerson

LONDÝN 23. júna - Vidieť vlastných rodičov v intímnych situáciach, objatiach či pri bozkávaní, nie je príjemné pre žiadne dieťa. A všetci sa zhodneme, že je jedno, či máme 5 rokov alebo 35 rokov. Jednoducho, toto naozaj deti nevedia stráviť bez emócií a rôznych gest. Výnimkou nie sú ani deti najslávnejších ľudí sveta. Niekto by si napríklad mohol myslieť, že dcéra speváckej divy Beyoncé a rapera Jay-Z by mohla byť zvyknutá, no nie. Ani Blue Ivy sa na svojich rodičov nemôže pri takýchto scénach pozerať, čoho dôkazom je najnovšie video, ktoré vzniklo na nedávnom koncerte v Londýne. Zrazu sa na obrovskej obrazovke spustilo video zo spoločného turné jej rodičov, kde bola aj „posteľová“ scéna. To už malá princezná jednoducho nezvládla.

Blue Ivy sa začala skrývať a zostala celá v rozpakoch. Láska jej rodičov ju evidentne vydesila a pozerať sa na video proste nezvládla. Snažila sa všemožne odvrátiť zrak a robila všetko pre to, aby sa na obrazovku pozerať nemusela. Všetci fanúšikovia vedia, že ide o hrané scény, ktoré k štýlu týchto speváckych hviezd patria, no šesťročnému dieťaťu sa to len ťažko dá vysvetliť. Video malej princeznej zachytila jedna z návštevníčok koncertu a to sa okamžite stalo hitom. Vďaka nemu totiž existuje dôkaz o tom, že aj dcéra najväčších hviezd je len bežné dieťa. Nedá sa však poprieť, že medzi jej rodičmi to iskrí a správne napätie nechýba ani po rokoch. Najnovšie to ukázali v ich spoločnom videoklipe k pesničke „Apeshit“.