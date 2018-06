TASR

Dnes o 15:07 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Can má za sebou lekársku prehliadku v Juventuse Turín

Dvadsaťštyriročný stredopoliar pôsobil od roku 2014 v FC Liverpool, kde mu však na konci uplynulej sezóny vypršala zmluva a nepodpísal novú.

Nemecký futbalista Emre Can, nová posila talianskeho šampióna Juventusu Turín, prichádza na vstupnú lekársku prehliadku do zdravotného strediska futbalového klubu v Turíne 21. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Turín 21. júna (TASR) - Nemecký futbalista Emre Can absolvoval vo štvrtok lekársku prehliadku v Juventuse Turín. Podľa oficiálnej stránky úradujúceho talianskeho šampióna vzápätí zamieril do sídla klubu, kde sa očakáva podpis kontraktu.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar pôsobil od roku 2014 v FC Liverpool, kde mu však na konci uplynulej sezóny vypršala zmluva a nepodpísal novú. Can sa nezmestil do nemeckej nominácie na majstrovstvá sveta do Ruska.