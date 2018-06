TASR

Dnes o 14:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní FOTO: Na výstave z polstoročnej tvorby J. Bergera dominuje autoportrét

Výstava akademického maliara Jána Bergera v Slovenskej národnej galérii, ktorá potrvá od 21. júna do 30. septembra 2018. Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť. Na snímke akademický maliar Ján Berger. V Bratislave 21. júna 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. júna (TASR) – Na prvej autorskej výstave akademického maliara Jána Bergera v Slovenskej národnej galérii (SNG) je výber z tvorby od roku 1969 do 2018. Prevláda figurálna tematika, ale sú tam aj abstraktná maľba, zátišia či krajina, ktoré sa často prelínajú.

"Je to netradičná výstava, minimalistická, aby každý obraz mal svoj priestor. Nie je chronologická, ale tie diela v jednotlivých miestnostiach spolu súvisia. Do jednej sme dali jeho autoportréty, no tie sú na mnohých ďalších obrazoch a v rôznej podobe. Autoportrét je jeho dlhodobá téma, čo sme zvýraznili aj dielami vedľa seba so 40-ročným odstupom. Autor si až na tejto výstave uvedomil, na koľkých obrazoch a v koľkých podobách je stále prítomný v maľbe. On je tam aj bez toho, aby sa spodoboval, ale veľakrát sa tam pridá," na stredajšej tlačovej konferencii uviedla Nina Gažovičová, ktorá s maliarom Matejom Fabianom výstavu kurátorsky pripravila.

Podľa nich je to monografický výstavno-edičný projekt špeciálne pre túto príležitosť. Autor na slovenskej scéne zastupuje zdanlivo tradicionalistickú polohu klasického maliarskeho média. Jeho umelecký program je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vnemov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutočnosti vzájomne prepája v zdĺhavom maliarskom procese. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový jazyk s novou autentickou vizuálnou kvalitou.

"Sú to farebné diamanty," konštatoval Fabian. Paraván, Malebná scéna, V staršom slohu, Stĺpy, Akcia, Jazierko surrealistu, Dvor, Ateliér, Popoludnie v tráve, Záhrada, Zátišie so zrkadlom, Podvečer a ďalšie obrazy sú autorove zážitky. Všetky vychádzajú so skutočnosti, aj keď nie sú ihneď maľované na mieste pobytu.

Na snímke výstava akademického maliara Jána Bergera v Slovenskej národnej galérii. Výstava potrvá od 21. júna do 30. septembra 2018. Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť. V Bratislave 21. júna 2018. (Foto: TASR - Marko Erd)

Rodák z Třinca Ján Berger (1944) absolvoval v Bratislave po Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ, 1962) štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU, 1968). Ihneď po tom sa venoval pedagogickej činnosti na SUPŠ a od roku 1987 viedol ateliér maľby na VŠVU, kde vyučoval niekoľko generácií slovenských maliarov. Od roku 1974 mal autorské výstavy v slovenských mestách, ČR, Rakúsku, Taliansku, Poľsku a iných krajinách. Zúčastnil sa na desiatkach kolektívnych prezentácií v Mexiku, USA, Veľkej Británii, Nemecku, Belgicku, Grécku, Bulharsku a inde. Jeho diela sa nachádzajú v SNG a ďalších domácich inštitúciách, Múzeu krásnych umení v Rio de Janeiro, zbierke Európskeho parlamentu v Bruseli, u súkromných domácich i zahraničných zberateľov.

Výstavu dopĺňa katalóg a potrvá do 30. septembra. Jej súčasťou sú sprievodné podujatia. Prvý kurátorský výklad bude vo štvrtok 28. júna.