Dnes o 14:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Costa hrdinom Španielska proti Iránu: Mal som aj šťastie

V uplynulých deviatich zápasoch dal za Španielsko rovnaký počet gólov.

Diego Costa, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kazaň 21. júna (TASR) - Diego Costa rozhodol svojím tretím gólom na futbalových MS 2018 o troch bodoch pre Španielsko v stredajšom zápase B-skupiny proti Iránu. Zverenci Fernanda Hierra mali počas celého duelu výraznú územnú prevahu, no najmä v prvom polčase sa okrem jednej príležitosti Davida Silvu nedokázali dostať do nebezpečnej šance pred brankárom Alirezom Beiranvandom.

"La Furia Roja" mala v prvom polčase 82-percentné držanie lopty, no z často až drvivého tlaku si nedokázala vypracovať žiadnu "tutovku". "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, pretože je ťažké dať gól Iránu. Cez polčasovú prestávku sme si povedali, čo máme robiť a splnili sme to," citoval Hierra portál fifa.com. Druhé dejstvo ponúklo oveľa viac zaujímavejších momentov. Do vedenia sa paradoxne mohli dostať Iránčania, no Sardar Azmoun namieril v 53. minúte z dobrej pozície len tesne vedľa De Geovej bránky. O niekoľko sekúnd neskôr sa na druhej strane po prihrávke Andresa Iniestu dostal na hranici šestnástky k lopte Diego Costa a po súboji s obrancom Raminom Rezaeianom sa lopta od nohy útočníka Atletica Madrid odrazila za chrbát Beiranvanda. "Boli sme trpezliví a pokojní. Je pravda, že pri mojom góle som mal aj trochu šťastie," citovala agentúra DPA Costu, ktorý dal v uplynulých deviatich zápasoch za Španielsko rovnaký počet gólov. V 62. minúte sa ázijský zástupca chvíľu tešil z vyrovnávajúceho gólu, no presný zásah Saeida Ezatolahiho hlavný arbiter po konzultácii s videoasistentom neuznal pre ofsajd. Do konca stretnutia sa oba tímy dostali ešte do jednej dobrej šance, no diváci v Kazani už nevideli gól. Favorit si náskok udržal a spolu s Portugalskom je so štyrmi bodmi a zhodným skóre na čele B-skupiny.

"Moji hráči vložili do zápasu všetky sily. Vytvorili sme súdržný kolektív a takto budeme hrať až do konca. Budeme sa naďalej zlepšovať a určite prídu aj ďalšie víťazstvá," uviedol 50-ročný španielsky lodivod. Stopér Gerard Pique odohral jubilejný stý zápas za španielsku reprezentáciu, ktorá neokúsila trpkosť prehry už 22 zápasov za sebou.

Podľa trénera Iránu Carlosa Queiroza si jeho mužstvo zaslúžilo lepší výsledok: "Ukázali sme, že môžeme súperiť s najlepšími. Španieli hrajú krásny futbal, no myslím si, že za náš výkon sme si zaslúžili viac. Gratulujem Fernandovi Hierrovi a Španielsku, veľa sme sa naučili v tomto zápase. Všetko je ešte otvorené, stále 'žijeme' a snívame svoj sen." Irán má v tabuľke tri body za triumf nad Marokom a o postup do osemfinále zabojuje proti Portugalsku.