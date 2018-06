Skutočné príbehy inšpirované veľkým Tajomstvom

Dobré noviny

Ako mi Tajomstvo zmenilo život prináša výber najsilnejších, najdojímavejších a najpovzbudzujúcejších životných osudov v jednej knižke.

Každý príbeh v knihe Ako mi tajomstvo zmenilo život je autentickou ilustráciou cesty k úspechu, bez ohľadu na to, či ide o peniaze, zdravie, vzťahy, lásku, rodinu, kariéru, alebo iné oblasti života. Ako mi Tajomstvo zmenilo život ukazuje zas a znova, že naplnený život ako sen nie je odopretý nikomu.

Keď sa rozhodnete vedome vyhľadávať vlastnosti, ktoré na druhom milujete a vážite si ich, a prestanete sa sústreďovať na negatíva, stane sa zázrak. V stave lásky a ocenenia sa vám bude zdať, že celý vesmír pracuje pre vás, že vám posiela samé radostné zážitky a samých láskavých ľudí. Pravdupovediac, je to tak.

Tajomstvo – The Secret bol globálny fenomén, ktorý zmenil milióny životov.

Toto je dôkaz.

Rhonda Byrneová prvýkrát prináša súbor najpôsobivejších a najinšpirujúcejších skutočných príbehov o sile Tajomstva, ktoré poslali ľudia, ako ste vy. Kniha Ako mi Tajomstvo zmenilo život je o tom, ako si bežní ľudia pomocou uplatňovania princípov Tajomstva úplne transformovali dôležité oblasti svojich životov: financie, zdravie, vzťahy, lásku, rodinu a kariéru.

Je to príbeh o tom, ako si s podporou tohto najsilnejšieho vesmírneho zákona môžete od základov zmeniť svoj osud aj vy.

Kniha je rozdelená na kapitoly, ktoré sa venujú šťastiu, bohatstvu, vzťahom, zdraviu, kariére a zmene života. „Z listov, čo sme dostali v priebehu ostatných desiatich rokov, uvádzame v tejto knihe zopár najudivujúcejších, najpovzbudivejších a najinšpirujúcejších skutočných príbehov Tajomstva,“ tvrdí Rhonda Byrneová. „Veríme, že nezabudnuteľná cesta, na ktorú sa s nimi vydáte, prelomí hranice vašej mysle. Tieto príbehy jasne dokazujú, že bez ohľadu na to, kto ste a odkiaľ pochádzate, s Tajomstvom dokážete vytvoriť všetko, čo chcete.“

Ako mi Tajomstvo zmenilo život prináša nádherné príbehy. Začínajú sa veľkým tajomstvom života, ktorým je zákon príťažlivosti. Hovorí, že podobné priťahuje podobné. To znamená, že si do života priťahujete skúsenosti a situácie, ktoré sú podobné ako myšlienky a obrazy vo vašej mysli. Ak sa v mysli niečím ustavične zaoberáte, pritiahnete si to aj do života.

Milan Buno, literárny publicista